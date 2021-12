Paola Geraldine Carbajal Camacho (29), joven madre de familia de una niña de 9 años, salió de su casa para ir a visitar a una amiga y luego ir trabajar, y desapareció, en San Juan de Miraflores.

Ella se despidió de su familia y les dijo que se iría a ver con una amiga, con quien trabaja en una pizzería, y luego se iban a dirigir a un conocido centro comercial a realizar algunas compras.

“Mi hija salió de la casa el domingo a las 11 de la mañana y dijo que se encontraría con una amiga para ir de compras y luego se iba a ir a trabajar. Nunca se vio con la amiga y tampoco asistió al trabajo. Lleva más de 24 horas de desaparecida y pedimos a las autoridades que nos ayuden a buscarla. Hemos recorrido hospitales y hasta la morgue, y no la encontramos”, contó Luis Carbajal Ruiz, padre de la joven.

El mismo sicario reaparece y lo vuelve a atacar

El anciano Américo Gonzales (73), quien hace un mes se salvó de morir a balazos a manos de un sicario al que se le trabó el arma cuando disparaba, denunció que el mismo sicario atacó su vivienda nuevamente, en San Juan de Miraflores.

El sujeto llegó a bordo de una moto lineal Pulsar hasta la cuadra 3 de la calle Santiago Rodríguez, se estacionó en la esquina y disparó dos veces a la vivienda. Intentó disparar más veces, pero el arma se le trabó, tal y como la primera vez en que le apuntó en el rostro al septuagenario. Luego escapó a toda velocidad.

Como se recuerda, hace un mes, un sicario bajó de una moto lineal y se acercó donde estaba el anciano, conversando con otras personas, y disparó varias veces. El arma se le trabó y por más que intentó atacar a su víctima, el arma no funcionó. Segundos después, logró rastrillar el arma y cuando volvió a disparar, el septuagenario, ya se había refugiado en su vivienda.









Se queda sin servicio en el celular y le roban ahorros del banco

La profesora Carmen Camargo Canales (56), se encuentra desesperada desde que delincuentes sacaron un chip de celular con su número y luego robaron cerca de 10 mil soles de su cuenta de ahorros del Banco de la Nación. La mujer denunció el robo en la comisaría de San Juan de Miraflores.

“Repentinamente me quedé sin servicio en el celular. No me di cuenta hasta tres días después que me llamó un familiar al celular y me avisó que mi línea del celular estaba inactiva. Pensé que era algo del servicio. A los tres días fui a retirar dinero al agente del Banco de la Nación y me dijeron que no tenía saldo, es decir, nada de dinero había en mi cuenta de ahorros. Me robaron 9 mil 920 soles, cuyo dinero lo ahorraba para operar a mi anciana madre de cataratas”, dijo la maestra que enseña a niños con habilidades especiales en un colegio en Pamplona Alta.

Agregó que los delincuentes acudieron a la empresa Bitel con una carta poder legalizada a su nombre y compraron un chip. A partir de allí empezaron a robar dinero. realizaron seis transferencias bancarias y dos retiros en cajero automático. “Solo pido que el Banco de la Nación investigue y me devuelva el dinero que se robaron. Es imposible que haya comprado otro chip y menor en Carabayllo, como figura en el sistema”, dijo.





