San Juan de Miraflores: Escapaba de rateros y lo matan a balazos por error | VIDEO | FOTOS

Una alegre celebración por su próximo cumpleaños terminó con su trágica muerte. El trabajador Ángel Jefferson Alvarado Luque (29), quien se había divertido con su esposa en una discoteca, fue asesinado de dos balazos por el empleado de un hostal cuando escapaba de una banda de asaltantes, en San Juan de Miraflores.



Gisell Martínez Zevallos (26), esposa de la víctima, contó llorando a la policía que ambos habían asistido a una discoteca, en la zona de Pista Nueva, junto a la hermana de ella y su pareja. El motivo era que Ángel Alvarado iba a cumplir años el 15 de este mes y, además, le habían pagado por su trabajo colocando toldos.



Avanzada la noche, decidieron retirarse y ambas parejas se despidieron en la puerta del local de baile. Pero antes de volver a su hogar, los esposos decidieron ir a un restaurante a comer caldo de gallina.



Cuando llegaron a la cuadra 9 de la calle Nepomuceno Vargas, se dieron cuenta de que cuatro delincuentes los rodeaban para robarles. Dos los seguían y los otros llegaban de frente.



“Cruzamos la pista para escapar de los rateros y Ángel me empujó al hostal ‘Embassy’. ‘Apúrate que nos quieren robar’, me dijo”, contó Gisell Martínez.



NO AGUANTÓ



Acto seguido, Ángel Alvarado empujó desesperado la puerta del local para ingresar. Fue cuando desde el interior le dispararon dos balazos en el abdomen. En medio del horror y el caos, fue llevado al Hospital María Auxiliadora, pero falleció.



La policía intervino al dueño del hostal y a dos trabajadores, para hacerles la prueba de absorción atómica que determine quién hizo los disparos.



La víctima deja una niña de siete años.