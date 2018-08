San Juan de Miraflores: Joven denuncia que fue detenida por la policía solo por ser venezolana | VIDEO y FOTOS

Una joven venezolana mostró su indignación luego de haber permanecido detenida por nueve días en la celda de una comisaría en San Juan de Miraflores. La extranjera fue acusada por la policía de liderar una banda que baleó a un agente y robó un bazar en San Martín de Porres.



María José Díaz Ochoa denunció frente a las cámaras de Buenos Días Perú que la detuvieron 'solo por ser venezolana'. La joven indicó que el día en el que la intervinieron solo estaba caminando junto con un compatriota rumbo a su casa en San Juan de Miraflores.



“Esto es traumante para mí, solo me detuvieron por ser venezolana. Todos los días me pregunto ¿por qué me señalaron como la cabecilla de la banda? si ese día solo caminaba con mi compatriota. Yo no tengo nada que ver, me sentí humillada”, indicó la joven venezolana.



En total, la joven venezolana estuvo detenida nueve días, una experiencia que no le desea a nadie. Sin embargo, reveló que el día de su intervención, la policía le encontró un arma de fuego a su compatriota.

“Cuando regresábamos a casa, había un allanamiento a nuestro domicilio por otras investigaciones que estaban haciendo (la policía). Cuando lo revisan (a su compatriota), le encuentran un arma”, agregó la joven venezolana.



Según contó la extranjera, su detención la ha perjudicado ya que ahora no puede conseguir trabajo. Frente a esta situación, se ha visto obligada a vender productos de manera ambulante, tal y como cientos de sus compatriotas en Perú.

Joven denuncia que fue detenida por la policía solo ser venezolana. Video: Buenos Días Perú

