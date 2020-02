¡Terrible! Un sujeto, presuntamente de nacionalidad venezolana, sigue libre en las calles luego de haber intentado abusar de un menor de tan solo 10 añitos, que jugaba en el parque frente a su casa en la urbanización La Portada de Ceres en Santa Anita. Según la madre de la víctima, la Policía no quiso ayudarla para ubicar al depravado, que podría estar amenazando la integridad de otros pequeños en este mismo momento.

Según contó la mamá del niño a 90 Matinal, su hijo estaba jugando en el parque con otros niños cuando el sujeto, de aproximadamente 1.80 metros de altura, de contextura gruesa y acento venezolano, se les acercó y les ofreció 10 soles para que lo ayuden a cargar unas cajas.

Sin malicia, el pequeño aceptó y acompañó al sujeto, que se lo llevó aproximadamente 10 cuadras lejos de su casa. Al llegar a los rieles del tren, lo sometió a tocamientos indebidos e intentó abusar sexualmente de él. En un descuido, el niño logró escapar de su captor y se fue corriendo hacia su casa.

En un primer momento la madre puso la denuncia por violación sexual, pues pensó que el acto fue consumado. Sin embargo, al pasar por el médico legista se comprobó que el niño no había sufrido el ultraje. Ese fue el peor momento para ella pues, según asegura, la policía le dio la espalda.

LA POLICÍA LE DIO LA ESPALDA

“Yo me voy a la comisaría a denunciarlo pero como felizmente no salió nada, entonces practicamente la justicia no me hizo caso”, contó la muer, que también aseguró que los efectivos le dijeron que busque las cámaras de seguridad de la zona por su propia para anexar las imágenes a la investigación y que lleve a su pequeño a un psicólogo.

Durante tres días, la desesperada madre se paseó por las calles por donde su hijo había sido llevado, para ver si había alguna cámara de seguridad. Por suerte, dos solidarios vecinos la ayudaron y le agenciaron las imágenes de sus sistemas de seguridad, gracias a los cuales se pudo identificar al depravado.

EL MINISTERIO DE LA MUJER AYUDA

Luego de conocerse la noticia, representantes del Ministerio de la Mujer se comunicaron con la madre de la víctima y le ofrecieron apoyo legal y psicológico. Junto con la abogada del CEM, irá a llevar las pruebas a la Fiscalía, esperando que puedan iniciar una búsqueda del agresor sexual.