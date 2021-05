Llegaron a tiempo. Policías de Diprove intervinieron al venezolano José Amador Robles Gonzales (24), presunto integrante de la banda ‘los chamos de Santa Anita’, por intentar vender un motocarga que fue robada por su compatriota a su empleador, un joven estibador, en el mercado de frutas. Detención fue en una avenida principal en Santa Anita.

Rusbell Huayra Huachaca (22), quien está a cago de dicho vehículo, contó que hace seis meses le dio trabajo al venezolano Carlos Mario Acevedo (24), y hace una semana se robó su motocarga y huyó. Este vehículo lo vendió a otro extranjero y este a su vez intentó venderlo a una comerciante.

“Este venezolano fue intervenido entre la avenida Cascanueces y Colectora, en Santa Anita. Al vehículo le borraron las placas laterales y modificaron para que no sea identificado. Este vehículo iba a ser vendido por segunda vez. Estamos tras los pasos del empleado ladrón que le robó el motocarga al joven”, informó el coronel PNP Ghino Malaspina del Castillo, jefe de Diprove.

A su vez, Rusbell Huayra, acudió a la sede de Diprove donde se dio con la sorpresa que los policías habían recuperado la unidad, que había dado por perdida. “Conocí a ese venezolano por una recomendación de su amigo. Me dijo que era muy trabajador y le di el empleo. Se ganó la confianza y últimamente le daba el motocarga para que lo guarde en la cochera. Al día siguiente lo llamaba y decía que traiga el vehículo para empezar a cargar las cajas de frutas y llevarlas al interior del mercado. Pero esta última semana me enteré que ya no llevaba el vehículo a la cochera y un día lo llamé y nunca me respondió. Puse la denuncia por robo y días después, los policías lo recuperaron. Les agradezco por encontrar ese vehículo que era prestado. Le han borrado las placas laterales y le han quitado toda la parte del techo para que no sea reconocida”, dijo el agraviado.





Otro robo de un mototaxi





La delincuencia está al acecho en cualquier parte de Lima. Esta vez ocurrió en Santa Anita cuando dos sujetos robaron la moto lineal que un joven utilizaba para ir a trabajar y así evitar el contacto con otras personas en estos tiempos de pandemia.

La víctima, cuyo nombre se guarda en reserva, contó que al mediodía fue a su vivienda, en la avenida La Colectora, para sacar algunas cosas e ir a su centro de labores. “La dejé estacionada en el frontis con seguro en el timón. Demoré unos 10 a 15 minutos. Al salir ya no la volví a ver”, contó.

Ningún vecino observó el hecho, pero unas cámaras de seguridad de la zona filmaron toda la fechoría. “En las imágenes se observa que los dos ladrones llegan juntos en una moto lineal. Uno baja y se acerca caminando, observa, la manipula y al poco rato se sube y se va”, contó.





