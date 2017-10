Shirley Silva Padilla: ‘La Gata’ es trasladada a la carceleta del Poder Judicial [VIDEO]

A las 18:05 de hoy fue trasladada a Shirley Silva Padilla (22) a la carceleta del Poder Judicial. Como se recuerda, sobre la joven pesan la muerte de dos hombres a los que los asesinó el último fin de semana en San Juan de Lurigancho.



Sonrisa. Shirley Silva Padilla salió rumbo a Poder Judicial con una sonrisa nerviosa que hacía ver su nerviosismo por la prisión preventiva que el Poder Judicial impuso sobre su persona.



Esta mañana el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Shirley Silva Padilla por el presunto delito de homicidio calificado. La sesión estuvo a cargo de la jueza Patricia Nakano, del Juzgado Penal de Turno de San Juan de Lurigancho.



No soy responsable. Durante la audiencia, Shirley Silva Padilla manifestó que no se siente responsable por los asesinatos del joven DJ y el Chifero en San Juan de Lurigancho.



La denuncia



Hay que mencionar que Francisco Alhuay, sujeto que estuvo con ella al momento de los crímenes y que la habría denunciado por miedo a que lo mate, también fue involucrado en la investigación. En las argumentaciones de la parte acusadora, se mencionó que él habría facilitado la fuga de Shirley Silva Padilla.



Shirley Silva Padilla