Cuando Kent Gutiérrez vio que su auto ardía en llamas en la cochera de su casa se puso triste, casi al borde del llanto, pero en segundos recuperó la alegría y esperanza: su pequeño loro, aquel que tenía hace meses pero guardaba gran cariño, estaba con vida y cacareando como pidiendo que lo rescaten. El dueño quiso entrar, pero por seguridad no se le permitió. Un sereno de Surco, previo permiso de los bomberos, ingresó y pudo salvar al engreído de la vivienda.

Eran las cinco de la tarde cuando las cámaras del Centro de Control de Operaciones de la municipalidad de Surco registraron nubes de humo que provenían de un predio de la cuadra seis del jirón Combate de Angamos. Brigadas especiales de Seguridad Ciudadana acudieron a la emergencia.

Humo fue visto a varias cuadras de distancia. | Foto: Difusión

Auto ardió en llamas. | Foto: Difusión

Así quedó el auto. | Foto: Difusión

En el lugar, Kent Gutiérrez pidió ayuda pues su vehículo estaba en llamas y podía explotar en cualquier momento. Los bomberos también llegaron al punto y lidiaron con el fuego. El propietario del auto avisó que su lorito estaba dentro de la cochera y no lo había podido sacar. Con el permiso de los hombres de rojo, que ya estaban controlando el siniestro, el sereno Jhosue Dancurt ingresó y sacó a la ave que estaba en su jaula.

“El fuego no se extendió. Solo se prendió una parte de pasto sintético que había ahí. No hubo heridos. Al momento que llegamos había gente dentro echando agua y tierra pero se les sacó para que no respiren el humo”, contó Dancurt.

Paramédicos de Surco prestaron ayuda médica a Kent Gutiérrez tras sofocarse con el humo. | Foto: Difusión

Paramédicos de la Brigada de Rescate de Surco atendieron a Kent Gutiérrez tras sofocarse con el humo. Al lugar llegaron efectivos de la comisaría de Surco paras las respectivas indagaciones. Al parecer, el incendio se inició a causa de un cortocircuito en el sistema del vehículo.