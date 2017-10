Terrorista Abimael Guzmán fue expulsado de audiencia del caso Tarata [VIDEO]

Irrespetuoso y desafiante se mostró hoy el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en el juicio que enfrenta por el caso Tarata en la Base Naval del Callao, por lo que fue expulsado de la sala.



“Sáqueme, sáqueme, qué me importa... No quiero guardar silencio porque no me quieren escuchar... Esas son tonterías”, expresó Guzmán agitando los brazos ante el colegiado ‘A’ de la Sala Penal Nacional, que le impidió hacer uso de la palabra.



El fundador de Sendero intentaba mostrar su desacuerdo frente a la decisión del tribunal de rechazar la tacha que presentó contra un testigo.



Cuando se retiraba, Guzmán le dijo a los vocales: ‘Eso es lo que esperan de su juicio, prevaricadores, fantoches...’. Ante la situación, Elena Iparraguirre, Laura Zambrano, Edmundo Cox Beuzeville, Osmán Morote Barrionuevo y otros también salieron. (M.Beteta)



SEPA QUE...

A las 9:20 de la noche del 16 de julio de 1992, Sendero hizo estallar dos coches-bomba en la calle Tarata.

1El atentado dejó 25 muertos, 250 heridos y 17 desaparecidos.

1Causó daños a 300 metros a la redonda.



RICHARD ACUÑA:

“Indigna ver al terrorista y asesino Abimael Guzmán con esa actitud sinvergüenza”.



MARTHA CHÁVEZ:

“Está eufórico y empoderado por ver ya libres a sus más cercanas secuaces”.



Terrorismo