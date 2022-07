Anthony Cahua Morales (27) y David Uriarte Quispe (31), presuntos miembros de la banda ‘Los Fierreros de Laderas’, fueron atrapados en una persecución policial por asaltar a una pareja de novios y en plena fuga a otra jovencita, en Villa El Salvador.

Según información policial, ambos asaltaron a mano armada a una pareja de novios en el sector 1 grupo 25. A él lo golpearon y a su pareja incluso le hicieron tocamientos indebidos para robarle sus pertenencias.

Presuntos delincuentes, que serían de la banda 'Los Fierreros de Laderas', son atrapados por policías de la comisaría de Laderas de Villa y moradores.

Ellos corrieron para escapar, pero al cruzar la pista fueron perseguidos por varios moradores y uno de ellos cae a la pista varias veces. Los policías de la comisaría de Laderas de Villa, alertados por llamadas de los transeúntes, se unieron a la persecución y atraparon al maleante.

Este fue golpeado por indignados vecinos e identificado como Anthony Cahua Morales, a quien se le encontró una pistola abastecida con 3 municiones.

A unos metros del lugar se detuvo al segundo sospechoso y se le encontró los celulares robados a los agraviados.

La parejita llegó a a comisaría de Laderas de Villa, a poner la denuncia del asalto y reconocieron plenamente a los intervenidos. Asimismo, la otra agraviada, de 21 años, indicó que uno de los sujetos escapaba y la encañonó y robó su equipo celular.





‘Los Rápidos del Sur’ asaltan a mano armada a negociante

Celebraban con vasos llenos de cerveza y música a todo volumen cuando los policías les cayeron encima. Horas después de golpear y asaltar a mano armada a un comerciante en una casa de cambios, Carlos Eduardo Espinoza Barrientos (36), ‘Gordo’, y Jhon Dennis Palomino Quispe (35), ‘Pajarito’, presuntos miembros de la banda ‘Los Rápidos del Sur’, fueron atrapados en Villa El Salvador.

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, informó que estos sujetos fueron atrapados en tiempo record, tras el asalto que cometieron en Villa María del Triunfo.

Se indicó que ambos bebían cerveza de trigo y escuchaban música a todo volumen a bordo del auto de placa F6L-258 frente a la vivienda de uno de ellos en avenida Pachacutec mz. 12 lote 6 en Villa El Salvador.

“Estaban bebiendo cerveza cerca de un auto que usaban como taxi. Estos sujetos son los que asaltaron a Luis Murga, luego que este retirara dinero del banco y asistiera a una casa de cambios en Villa María del Triunfo, para hacer pago de servicios. Estos golpearon en la cabeza al agraviado y estuvieron a punto de dispararle en el asalto”, explicó la autoridad policial.

En el auto se encontró una pistola y una herramienta conocida como ‘peine’, que es usada para abrir puertas de autos o como en este caso para encender la moto lineal.

“Esa moto lineal, que usaron para asaltar, fue robada un día antes a su propietario en Vitarte. Los sujetos encañonaron a la víctima y le robaron su unidad. Esta pudo recuperarse en tiempo record y se entregará a su propietario. Esto quiere decir que esta banda ‘Los Rápidos del Sur’, roba motos lineales para cometer asaltos bajo la modalidad de marca”, dijo el oficial PNP.

El agraviado del asalto, Luis Murga, visiblemente afectado, llegó a la delegación de José Gálvez, y agradeció a los policías por atrapar a los presuntos delincuentes. “Esos sujetos me golpearon con el arma en la cabeza y pedían dinero que había retirado del banco (más de 3 mil soles), que era destinado para el pago de un préstamo. Les dije que no tenía nada y me dijeron “¡sabemos que sacaste dinero del banco!”, incluso me dijeron el monto que tenía. Estoy seguro que me siguieron del banco hasta que llegué a la agencia del Wester Unión para realizar el pago”, indicó.





