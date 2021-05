Quería darse un gustito por el ‘Día del Trabajador’ y perdió. Miguel Guillen Alvarado (20), ‘Miky’, fue detenido por policías de Depincri Villa El Salvador, cuando iba a comer un platillo de ceviche. Él está acusado de cometer el atraco a una sanguchería y asesinar al dueño por tratar de impedir que asalten a sus clientes, en Villa El Salvador.

“Este sujeto que pertenecería a la banda ‘Los Bravos del 12’ fue intervenido con una orden de detención preliminar. Él fue reconocido por los testigos (comensales) y la esposa del fallecido Héctor Idrogo Díaz (44), de ser uno de los feroces asaltantes que se metieron el el 17 de marzo a la sanguchería ‘Bravazo’ y al grito de ¡Esto es un asaltoi! encañonaron a todos los comensales. Luego al ver que la víctima salió a defender a los clientes, le disparó un balazo en el cuello y fue hospitalizado. El padre de familia murió cinco días después. Él niega las acusaciones, pero las pruebas lo delatan”, informó el coronel PNP Walter Palomino, jefe de DivPol Sur 2.

Miguel Guillen Alvarado (20), ‘Miky’, fue detenido por policías de Depincri Villa El Salvador, cuando iba a comer un platillo de ceviche. Está acusado de asaltar una sanguchería y asesinar al dueño. (foto: Mónica Rochabrum)

Miguel Guillen Alvarado (20), ‘Miky’, fue detenido por policías de Depincri Villa El Salvador, cuando iba a comer un platillo de ceviche. Está acusado de asaltar una sanguchería y asesinar al dueño. (foto: Mónica Rochabrum)

Como se recuerda, el crimen fue en la sandwichería ‘Bravazo’, en la avenida Juan Velasco Alvarado sector 2 grupo 13 mz. I lote 18. Tres sujetos ingresaron armados a las 9 de la noche y empezaron a asaltar a los clientes. Héctor Idrogo, quien atendía en su local acompañado de su esposa, salió a defender a sus comensales y fue herido de un balazo en el cuello. Fue trasladado al hospital Arzobispo Loayza, donde cinco días después, falleció.

‘Miky’ tiene denuncias por el delito contra la seguridad pública-Tráfico Ilícito de Drogas.





Otro atraco similar en Villa El Salvador

Cuando iba a entregar un pedido de medicinas, el padre de familia, Brusoni Salas Salas (37), fue herido de gravedad de un balazo en el cuello por un feroz delincuente, que intentó robarle la moto lineal, pero solo se robó el paquete con medicinas, en Villa El Salvador.

Esto fue cerca de la avenida Separadora agroindustrial. El trabajador había llegado a bordo de la moto lineal, para dejar un pedido de medicinas. Apenas había tocado la puerta y estaba a solo unos minutos de entregar el pedido cuando un asaltante, de unos 19 años y de tez morena, le puso el arma en la cabeza y le dijo: “¡Ya perdiste!”. Lo apartó de la moto lineal con la intención se robársela, pero al ver que la clienta salió de la casa, le disparó en el cuello al trabajador, cuyo proyectil salió por la nuca.

Él permaneció tirado en la pista durante 20 minutos y luego fue auxiliado por los policías al hospital de Emergencias de Villa El Salvador. El ladrón huyó solo con la bolsita de medicinas, con su cómplice que lo esperaba detrás de la tranquera.

“Mi hermano estaba hablando conmigo. Escuché un grito y le pregunté a él ¿Qué le pasaba? y me dijo: ¡Me están asaltando!. Luego escuché un disparo y él me dijo: ¡Hermanito me han disparado. Ven ayúdame, que me estoy desangrando”, contó Segundo Salas Salas (32), hermano del herido.

El estado de salud de Brusoni Salas es delicado. Sus familiares hicieron los trámites para que sea trasladado del hospital de Emergencias de Villa El Salvador, a una clínica para que le hagan una tomografía y saber qué tanto daño en la cabeza ha causado el balazo. Él trabaja desde hace once años como repartidor de medicinas por delivery para una empresa





También lee: