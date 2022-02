“Vi que el policía miraba algo, tal vez en su celular, y luego el patrullero se vino encima de nosotros. temí lo peor. De pronto estaba herida debajo de la camioneta de la policía”, contó llorando Doña Carmela Rodríguez Piñas (64), quien se salvó por segunda vez de la muerte. Ella es una de las sobrevivientes al terrible incendio en el que 34 personas murieron por una deflagración de una cisterna de gas, en Villa El Salvador.

Recordó que la tarde del miércoles le dijo a su vecino mototaxista Christopher Fajardo Rojas (35), que la llevara a comprar medicinas para la diabetes. Juntos partieron en el mototaxi y al llegar al cruce de la avenida Los Álamos y Villa del Mar , el patrullero de placa PL-19867, (EPC-763) que según testigos, se desplazaba a excesiva velocidad, impactó contra la parte izquierda del vehículo menor.

El mototaxista Christopher Fajardo Rojas (35) y su vecina Carmela Rodríguez Piñas (64), resultaron heridos. (fotos: Mónica Rochabrum/Trome)

Tanto el conductor como la pasajera sufrieron cortes y contusiones en varias partes del cuerpo. Ambos fueron auxiliados por los testigos que corrieron para sacarlos debajo del mototaxi.

“Estaba llevando a mi vecina a la farmacia a comprar medicinas cuando vi que el patrullero venía a toda velocidad. Cerré los ojos y me vi debajo del patrullero. Encima ese policía me dijo que estaba en una persecución y los testigos me contaron que no tenía las luces de emergencia prendidas. Me culparon por el accidente cuando el policía tuvo la culpa”, dijo Christopher Fajardo, quien resultó con cortes en brazos y piernas.

El policía Danilo Villegas Quineche, perteneciente al Escuadrón de Emergencia Sur 2, fue derivado a la comisaría de Villa El Salvador.

La pasajera Carmela Rodríguez Piñas (64), resultó con fractura en el brazo izquierdo y contusiones en piernas, cabeza y cadera. Ambos heridos son sobrevivientes del incendio por deflagración de un cisterna de gas donde murieron 34 personas, en Villa El Salvador.

“Hace dos meses me quedé a cargo de dos nietos de 8 y 10 años. Trabajaba en mi tiendita y un pequeño restaurante. Ahora no puedo ni caminar. Solo queremos que se hagan cargo de los gastos. Soy diabética e hipertensa. Esos policías en lugar de auxiliarnos, nos dejaron en el suelo. Fueron los testigos que corrieron para levantarnos”, dijo.

Si desea ayudar a esta familia puede llamar al 990423041.





Así fue el accidente

Un mototaxista y su pasajera resultaron heridos luego del aparatoso choque entre un patrullero de la comisaría de Villa María del Triunfo con la con la citada unidad menor de transporte público, en Villa El Salvador. Ellos piden que los policías involucrados en el accidente ocurrido la tarde del miércoles en la Av. Los Álamos asuman los gastos ocasionados y su recuperación.

Carmela Rodríguez, mujer de 64 años, quien iba a bordo del mototaxi es la más afectada pues ella salió disparada tras el impacto de ambos vehículos y cae de cabeza en la pista. Ella es sobreviviente a la deflagración de un camión cisterna que transportaba GLP en el distrito de Villa El Salvador, ocurrida en el 2020.

Video difundido por el noticiero Latina muestra el hoque y se aprecia cuando la zona lateral del mototaxi se destruye debido al fuerte impacto. Tras el accidente, los afectados se ponen de pie mientras los vecinos del lugar los auxiliaron antes que los policías que iban a bordo del patrullero involucrado en el accidente.

Los afectados aseguraron que reclamaron a los policías que no tenían la sirena encendida cuando ocurrió en el choque como lo habría asegurado uno de los agentes. En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad no se aprecia las luces encendidas por lo que esta versión quedaría descartada. En el lugar donde ocurrió el choque no hay semáforos, pero sí un rompemuelles.

En tanto, Carmela Rodríguez permanece postrada en su cama debido a que tiene fracturado el brazo izquierdo y sufrió múltiples golpes en la cabeza, piernas y brazos. Ella asegura que vio al policía distraído cuando manejaba el patrullero Sur-2. Ella pidió ayuda económica.





