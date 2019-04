Alfredo Barnechea sobre Alan García: "Sé que la política debe basarse en la justicia, nunca en el odio"

El ex candidato a la presidencia por Acción Popular, Alfredo Barnechea, explicó por qué fue al velorio de Alan García en la Casa del Pueblo donde dijo que "se dio una orden de detención que causó esta trágica decisión", culpando indirectamente al Gobierno y al Poder Judicial por el suicidio del líder aprista.

A través de su página de Facebook, Alfredo Barnechea sostuvo que fue al velorio de Alan García porque estaba siguiendo el ejemplo del ex mandatario Fernando Belaúnde Terry, quien hizo lo propio cuando murió el líder del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre.



"Antes de asistir (al velorio) pensé en qué habría hecho el presidente Fernando Belaúnde Terry. Combatí las políticas de Alan García, fui su adversario electoral en 2016, pero como Belaúnde (fue al velorio de Haya) mi familia y yo fuimos a su velorio. No soy quien para absolverlo de nada, que es una tarea de la justicia en la tierra y de Dios en los cielos, pero sí sé que la política debe basarse en la justicia, nunca en el odio", dijo Alfredo Barnechea.



Sin embargo, Alfredo Barnechea volvió a criticar al Poder Judicial, agregando que para él la prisión preventiva es una medida que se debe dictar como último recurso.



"Las revelaciones sobre la corrupción fueron fruto de una revelación internacional, no de ningún descubrimiento judicial peruano. La prisión y posterior confesión de Marcelo Odebrecht fue en 2015, cuatro años después no hay nadie condenado en un proceso finalmente (…) No creo en la prisión preventiva sino como último recurso, como excepción, no como una norma habitual del proceso judicial", dijo Alfredo Barnechea.



Para Alfredo Barnechea, el acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht otorga "ventajas" a la constructora brasileña.



"El acuerdo fiscal con Odebrecht le otorga a esta compañía ventajas muy superiores a otros países donde; sin embargo, obtuvo contratos por mucho menos dinero. Y empresas comprometidas con este conglomerado de corrupción del que he hablado están recibiendo hoy millonarios contratos del sector público", concluyó Alfredo Barnechea.