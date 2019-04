Carla García arremete contra Nicolás Lúcar: "Sube a tu ascensor y no bajes"

¡Sigue defendiendo a su padre! Carla García no se cansa de contestarle a los detractores y críticos de Alan García , quien el pasado miércoles tomó la fatídica decisión de quitarse la vida cuando un fiscal y un equipo policial llegaron hasta su casa en Miraflores para hacer efectiva la orden de prisión preliminar ordenada por José Domingo Pérez por el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Esta vez, Carla García utilizó su cuenta de Twitter para responderle con todo a Nicolás Lucar , quien compartió el Certificado de Necropsia de Alan García y dijo que "con su suicidio podrá salvarse de la cárcel, pero no de los libros de historia".

"Un tipo que no perdonaba que el criminal de su suegro haya sido indultado (falseando condición médica) y una vez comprobado que además de vendido a Fujimori era mentiroso, volviera a la cárcel.

Él mismo me lo dijo. Sube a tu ascensor y no bajes, porquería", arremetió contra Nicolás Lúcar.

Pero esta no es la primera vez que Carla García apunta sus dardos contra los detractores de su padre. Hace poco le recordó a la actriz Mónica Sánchez, 'que fue complaciente con el poder de turno' cuando la conoció en Palacio de Gobierno.

"Recuerdo perfectamente cuando te conocí en Palacio de Gobierno siendo de lo más complaciente con el poder de turno, como es tu ley, so pretexto de presentar un documental", escribió Carla García en Twitter.