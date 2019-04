Alan García: Estas fueron las últimas palabras del expresidente a sus alumnos de la Universidad San Martín

Alan García se suicidó la mañana del miércoles 17 de abril en su dormitorio cuando un grupo de fiscales y la policía allanaba su vivienda y pretendía detenerlo preliminarmente. Un balazo acabó con su vida y con una época en la que el desaparecido expresidente fue la voz del Apra. Hoy, a tres días de su fallecimiento se pudo conocer cómo se despidió de sus alumnos de la Universidad San Martín donde daba clases en el Instituto de Gobierno.



En su última clase, minutos antes de despedirse, Alan García les hizo saber a sus alumnos que la justicia peruana quería detenerlo y que ante ello su futuro era incierto.



“Bueno, queridos estudiantes, hemos terminado hoy día. No sé cuándo nos volveremos a ver. Parece que quieren detenerme, mil disculpas por eso. Si ocurre, designarán a otro profesor. Nos volveremos a ver.Claro, si es que no me sucede nada”, fue lo que Alan García dijo en el aula de clases.

Estas palabras sorprendieron a sus alumnos, quienes no pensaban la fatal decisión que tomaría el exmandatario. Este episodio, habría ocurrido en presencia de su escolta personal y el periodista, Carlos Villareal. “ Alan García solo sonrió y levantó la mano. Así se despidió“.



DEJÓ CARTA



En el último día de velorio de Alan García, su hija Luciana García compartió con los simpatizantes la última carta que dejó antes de suicidarse.



"Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso, le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo, y mi cadáver, como una muestra de desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí la misión que me impuse. Que dios al que voy con dignidad proteja a los de buen corazón y a los más humildes", dice parte de la carta que Alan García dejó antes de morir.

FEDERICO DANTON, EL HEREDERO



El hijo menor de Alan García, Federico Danton, fue el que más llamó la atención entre los partidarios y la prensa. El adolescente no solo mostró su carácter frente al féretro de su padre, sino que también mandó a echar a Ollanta Humala del velorio indicando que el nacionalista solo se dedicó a difamar a su padre. También dio a entender que podría ser el futuro líder del Apra, pues no solo firmó su inscripción al partido de su progenitor , sino que expresó que su partido volverá a poder de cualquier forma.