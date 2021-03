Durante su exposición en ‘Propuestas electorales contra la corrupción’, que organizó Proética, el candidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, indicó que el problema del referido flagelo en el Perú no se erradicará con leyes más severas, sino con una recuperación de los valores en toda la sociedad.

Beingolea hizo mención en que por años se ha tratado de enfrentar la corrupción aumentando penas y reduciendo beneficios penitenciarios sin mayores resultados, por ello se preguntó si lo que se busca es castigar a los corruptos o acabar con la corrupción.

“Yo quiero lo segundo, por cierto, sin dejar de castigar a los corruptos. Tenemos que saber dónde nos enfocamos… Yo aspiro (de llegar a ser presidente) que la gente me recuerde por encabezar una gran campaña de recuperación de valores”, dijo el candidato del PPC.

Detalló que la citada cruzada estará dirigida a las nuevas generaciones a fin de tener niños recuperados en valores. En este punto, sostuvo, se trabajará con el Ministerio de Educación y los medios de comunicación, siendo los padres de familia los grandes protagonistas del cambio.

‘MUERTE CIVIL’

Beingolea también advirtió que de no darse un cambio radical en este tema, el país seguirá viendo el desfile de autoridades corruptas, con nuevos rostros que continuarán con las malas prácticas, pues no se trata de un problema no solo de la política, sino del colectivo social.

Al referirse a las sanciones (castigos), precisó que lo más efectivo para castigar a los corruptos es la ‘muerte civil’, es decir que una autoridad que cae en acto de corrupción nunca más pueda volver a trabajar en el Estado. Asimismo, manifestó que se continuará con el proceso penal y administrativo en su contra.

Beingolea se mostró a favor del control concurrente en todas las contrataciones de bienes, servicios y obras de inversión en el Estado, además de devolver la facultad sancionadora a la Contraloría General de la República para lo cual, remarcó, es necesario tipificar las conductas infractoras.

COMBATIR INSEGURIDAD

Días atrás, Beingolea dio a conocer las acciones que tomaría, si llega a la Presidencia de la República, para combatir la inseguridad en las calles.

Precisó que se debe recuperar el principio de autoridad y empoderar a la Policía Nacional. Dijo que se le tiene que brindar una buena formación y dotar al policía de lo necesario para su labor. Además de implementar un observatorio de resoluciones judiciales.

Finalmente, manifestó que se deben recuperar a los delincuentes primarios con el ‘mayor rigor en la pena, a Challapalca’. “No se debe permitir lo que hoy ocurre en la penitenciaría peruana, que entran mansitos y salen como avezados criminales, eso nunca más”, puntualizó