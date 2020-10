Por: Óscar Torres

Estos son momentos agitados en la política, pero muchos ya comenzaron sus respectivas campañas rumbo a las elecciones a la presidencia de la República del 2021. Por tal motivo, Trome conversó con el presidente de la encuestadora IPSOS Perú , Alfredo Torres .

Alfredo, diversos analistas coinciden en que la elección del próximo año será atípica por la crisis sanitaria y el electorado busca una imagen nueva. ¿Coincides?

Sí, doblemente diferente la elección. La crisis sanitaria va a hacer que algunas personas no vayan a votar, por lo tanto vamos a tener un mayor ausentismo. Ojalá no sea excesivo, pero si no se incentiva el trabajo de los miembros de mesa con una remuneración por las largas horas que van a pasar ahí, vamos a tener un problema mayor…

¿Y en cuanto al voto?

… Sin la menor duda porque es una elección en donde ya la nueva ley electoral ha prohibido la publicidad en medios masivos, en radio y televisión, pero por otro lado hemos tenido una explosión de internet y redes sociales. Va a ser una campaña muy intensa a través de las redes sociales con el riesgo que eso implica, noticias falsas, noticias negativas.

¿Cuál será el efecto de que la gente esté cansada y harta de los partidos políticos?

Renovación. Vamos a tener una elección después de haber descubierto el escándalo Lava Jato, que ha sacado de carrera a muchísimos políticos por razones justificadas, pero creo también que se va a llevar, en parte, de encuentro a otros políticos del pasado, así no hayan estado vinculados a Lava Jato. Lo que van a buscar los electores es votar por gente que no haya tenido mucha actividad política en el pasado.

Siempre se dice que los que lideran las encuestas con mucho tiempo de anticipación, como es el caso de Forsyth, al final se caen. ¿Crees que es así?

Es un riesgo. Ha pasado varias veces, pero no está condenado a caerse. Creo que sí va a ser uno de los candidatos con fuerza para pasar a la segunda vuelta.

FÚTBOL, BARRIO Y CALLE

Según tus análisis, ¿Qué cualidades ve la ciudadanía en el alcalde de La Victoria?

Que se ha hecho conocido jugando fútbol, que tiene barrio, calle, y con eso ha llegado a ser alcalde de La Victoria. Lo hace una persona cercana. Luego en su gestión municipal ha mostrado energía en la lucha contra la delincuencia, la corrupción, cosa que también muchas personas valoran. Sumado a que no ha sido parte de la clase política que viene cuestionada por Lava Jato.

Juan Carlos Tafur me dijo que ve a Urresti en la segunda vuelta. ¿Cuál sería su potencial?

Urresti tiene una personalidad atractiva para un sector de la población y la prueba es que quedó segundo en las elecciones para la Municipalidad de Lima y alcanzó la mayor votación para el Congreso. Coincido en que va a ser uno de los candidatos con posibilidades de entrar a la segunda vuelta, pero no estaría tan seguro como Tafur…

¿Por qué?

Porque su presencia en el Congreso ha sido un poco deslucida y tiene encima el juicio por el caso Bustíos que le va a jugar en contra.

KEIKO FUJIMORI

Con la experiencia que tienes, ¿crees que Keiko es la nueva Lourdes Flores de la política peruana?

La Keiko de hoy día efectivamente es una sombra de lo que fue en el 2016. Si es candidata creo que le alcanza para mantener a su partido en el Congreso, pero probablemente podría repetir el tercer puesto que ha tenido Lourdes en otras ocasiones.

Verónika Mendoza que se ha sumado a Juntos por el Perú, ¿es una alternativa que puede arrastrar votos?

Tiene un punto de partida importante, quedó tercera en la elección anterior. Es la candidata de la izquierda más conocida, pero la veo debilitada. Me parece que la incapacidad que ha demostrado para armar un partido político y las malas alianzas que ha hecho en los últimos años le han hecho perder parte de su electorado, incluidas algunas congresistas muy valiosas como Glave o Huilca.

Carlos Meléndez me reveló que hay un electorado que busca un candidato tipo Antauro Humala. ¿Te parece?

Sin duda. Hay un electorado que es hipernacionalista, que mira muy mal a la migración venezolana y que también tiene una actitud autoritaria en el manejo de la política, que son las cosas que Antauro y su gente ofrecen.

Todo indica que Julio Guzmán ha perdido apoyo. ¿Crees que se debe al incidente del departamento donde hubo fuego?

Sí, creo que la imagen de él saliendo y corriendo del edificio es una imagen muy negativa y creo que ahí perdió la mitad de los seguidores que tenía.

César Acuña se mueve mucho por provincias, ¿lo ves con gran respaldo a nivel nacional?

Él es una de las víctimas indirectas del caso Lava Jato. A él se le ve como un político tradicional y la gente quiere una renovación de líderes políticos.

¿Hernando de Soto, Fernando Cillóniz y Pedro Cateriano, dirías que son candidatos sin arrastre popular?

Hasta el momento ninguno de los tres ha demostrado tener arrastre popular.

¿Qué opinión te merece que los últimos presidentes del Perú estén presos por corrupción, con arresto domiciliario y hasta uno que se haya suicidado?

Es una vergüenza, pero al mismo tiempo es una señal que espero que los nuevos políticos entiendan. Hay que ser muy escrupuloso porque al final la corrupción cobra.

‘SWINGATE’

Este escándalo ‘Swingate’ que afecta a Vizcarra ¿tendrá repercusión en la próxima elección?

Hasta ahora no sabemos en qué consiste la relación entre Cisneros y Vizcarra. Quizás se conozca en las próximas semanas, pero va a tener repercusión sobre todo en el futuro de Vizcarra, me parece que no tanto en la próxima elección.

En tu libro ‘Opinión Pública 1921-2021’ escribes que por lo general el electorado peruano busca un papá como presidente. ¿Te reafirmas?

Hay un sector importante del electorado que tiene una relación paternalista con el Estado. Quiere que el Estado se ocupe de resolver los problemas y en ese sentido el presidente es percibido como un papá.

¿Cómo tomas que en las redes sociales la gente desconfíe de las encuestadoras?

En el Perú se desconfía de todo. De las encuestadoras, de los medios de comunicación y por supuesto de las redes sociales.

Gracias Alfredo, ojalá tengamos a un presidente y un Congreso acorde con las expectativas del pueblo…

Gracias a ti.

Define fortalezas y debilidades de los siguientes candidatos