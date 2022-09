Antauro Humala continúa con su recorrido por el interior del país, luego que saliera de prisión y anunciará sus intenciones de postular a las próximas elecciones presidenciales. Esta vez, el líder etnocacerista, quien cumplía condena por el caso ‘Andahuaylazo’ en el penal Ancón II, llegó a la región Cusco, donde estuvo acompañado de su esposa y varios de sus simpatizantes.

El hermano del expresidente Ollanta Humala y su comitiva se dieron cita en el parque arqueológico de Quillarumiyoq, ubicado en el distrito de Ancahuasi, provincia de Anta, lugar donde estuvo el presidente Pedro Castillo hace una semana. En esta zona, a Antauro se le entregó ‘la llave de la ciudad’ y fue captado haciendo planchas con sus correligionarios. También se le vio bebiendo agua de un riachuelo de la zona al lado de esposa.

Simpatizantes lo aplaudieron y lo llamaron 'presidente' durante su recorrido por la región cusqueña. (Foto: Facebook)

“Acabo de llegar a la región Cusco, he dormido en Izcuchaca-Anta, y estamos dirigiéndonos ahora a la ciudad misma, vamos a estar varios días. Estoy haciendo una gira por todo el sur andino, por dos motivos, primero para demostrar mi inocencia en relación a la mortandad policial de hace 17 años y 8 meses en la ciudad de Andahuaylas. Dos, para denunciar a la opinión pública el crimen cometido en esa ocasión”, señaló el líder etnocacerista a la prensa local.

En la víspera, Jorge Luis Salas Arenas, titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se refirió a las intenciones de Antauro Humala de llegar a Palacio de Gobierno y negó que se haya autorizado al inicio de una campaña para elecciones generales.

“No sé si está haciendo campaña, no hay nada convocado. No hay ninguna campaña electoral autorizada para elecciones generales”, declaró el titular del JNE, Salas Arenas.

Asimismo, Salas Arena aclaró que las personas condenadas por un delito o varios no pueden ser candidatos presidenciales. En esa línea, agregó que se deberá de revisar acerca del caso de Antauro Humala para definir si podría postular o no a la Presidencia de la República.

“La ley dice que, mientras está vigente una condena, la persona no puede postular. Eso dice la ley y proscribe que algunos aun sentenciados y ya cumplida la condena no participen en las elecciones. Hay que ver caso por caso si se encuentran o no en el marco de la ley”, manifestó el presidente del JNE.

