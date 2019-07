Exfiscal Avelino Guillén cree que la libertad de Keiko Fujimori significaría atar de manos a los fiscales | ENTREVISTA

Es recordado por sus sólidos argumentos en el llamado ‘juicio del siglo’ contra Alberto Fujimori. El exfiscal supremo Avelino Guillén Jáuregui (65) habla claro y fuerte sobre la permanencia de la red de corrupción de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ en el sistema de justicia.



Doctor, ¿usted cree que la Corte Suprema dará finalmente la libertad a Keiko Fujimori?

Espero que la Corte Suprema actúe con absoluta independencia sin ningún tipo de presión política y resuelva de acuerdo a los argumentos de las resoluciones de las instancias interiores y, en su momento, emita una decisión justa



Se lo comento porque el hecho de que el fiscal Rodríguez Monteza opine a favor de la libertad de la lideresa del fujimorismo, de alguna manera le quita peso al trabajo del Ministerio Público...

Claro. Debilita sustancialmente el trabajo del Equipo Especial Lava Jato y crea un grave precedente. Y deja en abandono a todos los fiscales a nivel nacional que en el desarrollo de las investigaciones complejas solicitan la prisión preventiva para integrantes de las sociedades delictivas. La postura que ha tenido el fiscal Rodríguez Monteza divide el accionar del Ministerio Público. Es un hecho inaudito que nunca se ha dado, ya que en casos emblemáticos la Fiscalía siempre ha actuado como un puño cerrado, unido tras un objetivo institucional, que es el combate firme contra la delincuencia, el crimen y la corrupción.

Los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela fueron removidos del caso Lavajato Guillén consideró que la opinión del fiscal Rodríguez Monteza sobre la liberación de Keiko Fujimori debilita el trabajo del Equipo Especial Lava Jato. (GEC)

Algunos analistas consideran que la actuación de Rodríguez Monteza demuestra que la mafia de ‘Los Cuellos Blancos’ está más fuerte que nunca, ¿le parece así?

Considero que el fiscal Rodríguez Monteza debió inhibirse del conocimiento del proceso de casación. Se lo pidieron los integrantes del equipo especial, la misma fiscal de la Nación, el procurador de Lavado de Activos; sin embargo, no ha escuchado y ha emitido este pronunciamiento tan cuestionado y que nada aporta a la lucha contra la corrupción...



AUDIOS



La población recuerda que cuando se destaparon los primeros audios, fue este señor quien pidió incautar el trabajo que hicieron las fiscales del Callao, ¿esto que demuestra?

Demuestra que el fiscal está en una situación muy delicada que merece ser esclarecida en su momento. El solicitar a IDL-Reporteros que entregue los audios bajo apercibimiento de ser denunciados penalmente, en mi concepto, es una injerencia en la libertad de prensa, y fue un gravísimo error de parte de Rodríguez Monteza, y pese a que lo subsanó después, no elimina el hecho de que solicitó todos los audios con una finalidad, que, entiendo, no era otra que el tratar de ocultar el contenido. Fue un atentado grave contra la libertad periodística. También se pretendió conocer cómo se obtuvo todo.

(GEC) Avelino Guillén considerá que el fiscal Rodríguez Monteza cometió una injerencia contra la libertad de prensa. (GEC)

La población tiene la sensación de que la corrupción sigue siendo protegida en el Poder Judicial...

‘Los Cuellos Blancos’ siguen operando y tienen cierto nivel de coordinación, y gozan de una presencia judicial muy fuerte. Esto es porque lamentablemente no funciona la Junta Nacional de Justicia y, por otro lado, la totalidad del Consejo Nacional de la Magistratura fue removida por el Congreso. En consecuencia, los jueces y fiscales le deben su permanencia o destino, en cuanto a las denuncias, a lo que resuelva la mayoría en el Congreso; esto es, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En la práctica, el Congreso está asumiendo funciones de la Junta Nacional de Justicia porque ellos pueden suspender, sustituir, inhabilitar o archivar una denuncia constitucional, como en el caso de Chávarry, y ya sabemos cuál es la mayoría que controla.



La justicia, entonces, se mueve de acuerdo a conveniencias políticas...

Tiene una presencia muy fuerte y si a esto añadimos los chats de ‘La Botica’, ahí se advierte un objetivo político de controlar el sistema de justicia y este es uno de los argumentos del fiscal Domingo Pérez para solicitar la detención de Keiko.



¿Los sucesivos blindajes a Pedro Chávarry en el Parlamento tienen relación con este pedido de liberar a Keiko?

Más que todo, con la necesidad impostergable de manejar el sistema de justicia, porque es una cuestión de supervivencia. Blindar a algunos miembros del Ministerio Público y Poder Judicial, con la finalidad de tener una presencia en el sistema de justicia, para obtener resoluciones judiciales a favor de sus intereses. Ellos (los fujimoristas) archivan una denuncia (contra fiscal o juez) en el Congreso, este magistrado sigue trabajando, y más adelante conoce de una acusación que envuelve a un miembro de esta agrupación y le devuelve el favor; entonces, ¿de qué justicia estamos hablando?

Chats de 'La Botica' muestran cómo Fuerza Popular coordina desprestigiar a fiscal Domingo Pérez "En los chats de 'La Botica' se advierte un objetivo de controlar el sistema de justicia", afirmó Guillén.

DOMINGO PÉREZ



Algunos críticos del fiscal José Domingo Pérez aseguran que su trabajo con relación a Keiko estuvo muy politizado...

Ese es el argumento que siempre se desliza cuando uno investiga a un líder político. Siempre van a argumentar que es una persecución política. Y eso no es cierto, lo que está haciendo el equipo especial es un trabajo técnico, amparado en la Constitución y el Código Procesal. Es un argumento falso. Los fiscales no son culpables de que los líderes políticos se hayan involucrado en actos de corrupción. El Ministerio Público no tiene responsabilidad alguna de que ellos hayan querido delinquir.



Si finalmente la corte dispone la libertad de Keiko, ¿el caso Lava Jato puede venirse abajo?

Hay que ver los argumentos de la sala. Sería un revés para el Ministerio Público porque se estaría avalando el hecho de que una estructura delictiva pueda realizar conductas irregulares para obstruir la justicia. Así como amenazar a un testigo, intimidarlo, presionarlo para que declare como deseen... La libertad de Keiko significaría atar de manos a los fiscales que investigan actos de corrupción.



¿Existe alguna solución para evitar el accionar de ‘Los Cuellos Blancos’ y sus remanentes?

Que se active la Junta Nacional de Justicia, porque sino, el Congreso seguirá asumiendo estas funciones. Esta junta debe estar integrada por gente honorable para salir de este atolladero tan grave. La profunda crisis en el sistema de justicia se debe a la injerencia de los políticos, que siempre han pretendido manejar la justicia. Y, ahora, se niegan a dejarla.



Usted que acusó y sustentó contra Alberto Fujimori, ¿qué paralelos ve entre ese caso y el de Keiko?

Para mí es un hecho penoso que su hija esté involucrada y sometida a un proceso. Yo no soy quién para determinar si es inocente o culpable, pero si está siendo sometida a una investigación del Ministerio Público, esperemos que se aclare su situación y que en el futuro, no exista ningún tipo de cuestionamiento sobre su proceso. La Fiscalía ha actuado bien, hay testigos protegidos y colaboradores que respaldan al Ministerio Público.

Alberto Fujimori salió de la clínica. (Composición: Trome.pe / Fotos: AFP) Guillén estuvo a cargo de las acusaciones por los casos Barrios Altos y La Cantuta contra Alberto Fujimori. (Agencias) Alberto Fujimori

HINOSTROZA



¿César Hinostroza realmente lideraba una organización criminal dentro del aparato de justicia del Perú?

Esa es la tesis de la Fiscalía. Todo apunta a que él era el líder de esta agrupación y las últimas declaraciones de Walter Ríos señalan que él era el que daba las directivas y que manejaba el Poder Judicial del Callao y de otras zonas. Su red era muy amplia.



¿Qué opinión le merecen los nuevos chats de ‘La Botica’?

Demuestran que estos integrantes de Fuerza Popular no saben lo que es democracia. Ellos entienden que hay que eliminar al adversario. Califican de malnacido al presidente de la república y a otros que discrepan con ellos. Buscan la forma de destruir al resto. Y usar la Comisión de Ética para perseguir a los que no opinan igual, es muy delicado. Los últimos chats son muy graves.