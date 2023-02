Se vive una tensa calma en el país. Los izquierdistas exigen la renuncia de Dina Boluarte y Asamblea Constituyente. La presidenta ha reiterado que no va a renunciar porque se generaría más caos en el Perú. La economía crece poco y falta empleo. Por tal motivo, TROME conversó con el congresista y candidato a las próximas elecciones presidenciales, el economista Carlos Anderson.

Te va a interesar: Manifestantes intentan protestar frente a la casa de Dina Boluarte

Carlos, ¿Dina Boluarte debe renunciar?

Yo creo que debe eventualmente renunciar si no logra terminar de reimponer el orden y la ley, y devolvernos la paz a los peruanos; creo que tiene que renunciar.

Entrevista al congresista, Carlos Anderson, sobre la coyuntura política en nuestro país.

Pero, justamente la izquierda y Perú Libre lo que buscan es su salida…

Justamente, por eso digo que su salida tiene que darse en caso de que su fracaso sea total.

Algunos analistas consideran que si ella renuncia se generaría más caos en el Perú. ¿Coincides?

Más caos del que tenemos, lo dudo.

¿Por qué los congresistas quieren quedarse si gran parte del pueblo demanda que se vayan y haya elecciones?

Por egoísmo, por intereses propios, por intereses partidarios. Porque creo que nunca les interesó el Perú.

Tú que estás dentro del Parlamento, ¿cuándo crees que se realizarán las elecciones?

Si todo va bien, de manera ideal, en el 2024, pero tal como veo las cosas ahora creo que no vamos a ver elecciones hasta el 2026.

Anderson criticó a los servicios de inteligencia por no haber detectado a los delincuentes que se infiltraron en las protestas, entre ellos Sendero Luminoso. (Foto: Giancarlo Ávila /@gec)

Cambio de gabinete

¿Ves sostenible durante este año a Dina Boluarte en el poder? ¿Qué tendría que hacer?

Para comenzar, creo yo, debe cambiar de gabinete. Se necesita cambiar por lo menos de primer ministro. Necesita reconocer que hay un costo político por los errores y los errores son propios de su administración…

¿Qué errores puntualmente?

El primer error, por ejemplo, haber ignorado el tema de la inteligencia, de los servicios de inteligencia para evitar identificar a los delincuentes que se han infiltrado en las manifestaciones. Le ha faltado también tener un lado político de manera que mientras por un lado pone énfasis en el orden, por el otro también tiene que empatizar, tener empatía con las verdaderas necesidades que es lo señala la gente en el sur, en el centro, en realidad en todo el país.

¿Cuál crees que es la intención de los presidentes de México y de Colombia al desconocer a Boluarte?

Es un juego entre política exterior y política interior. Ambos son presidentes de países que están inundados por el narcotráfico, arrasados por la criminalidad, entonces nada mejor que distraer a sus propias audiencias internas apuntando, señalando, empatizando con alguien que supuestamente está a favor de los más pobres.

Asamblea Constituyente

¿Qué le dirías a los que reclaman una Asamblea Constituyente en el Perú?

Primero que lean la Constitución, que tengan ideas claras de qué es lo que quieren cambiar y luego que sean coherentes. Que voten por aquellos que proponen una Asamblea Constituyente de manera que cuando tengan mayoría dentro del Congreso puedan entonces cambiarla.

El año pasado dijiste que apostabas por la vacancia de Pedro Castillo. ¿Te imaginaste un escenario tan violento después de su salida?

Sí, porque era evidente que durante 18 meses si tú andas sembrando odio, vas a cosechar una tempestad de violencia, así es que esta violencia no es gratuita. Esta violencia ha sido, digamos, fabricada por Aníbal Torres y Pedro Castillo.

¿Consideras que Castillo está bien preso?

Superbién preso.

Algunos opinólogos aseguran que toda esta asonada violentista fue preparada durante su gobierno, ¿coincides?

No sé si fue preparada, pero evidentemente ellos tenían un plan B y el plan B era que si en algún momento me vacan entonces, como lo decía Aníbal Torres, correrán ríos de sangre.

Carlos Anderson también dice que profesor es culpable de la violencia en el país, al sembrar odio junto a Aníbal Torres desde Palacio. (Foto: Giancarlo ávila / @gec)

El sur andino

Al margen de las manifestaciones y demandas, ¿por qué crees que hay tanto odio de algunos sectores del sur andino hacia Lima?

Si tu vives en Puno y resulta que 7 de cada 10 niños menores de 5 años tienen anemia no vas a querer mucho. Dos, si te han dicho siempre que el culpable es Lima y nadie le ha hecho ver a ellos que los culpables también son los gobernadores regionales y los alcaldes que son los que tienen los presupuestos para ejecutar y no ejecutan, entonces evidentemente vas a mirar nuevamente como el gran culpable al gobierno central.

La ‘camarada Cusi’ ha recibido prisión preventiva, ¿la mano de Sendero estuvo detrás de la toma de aeropuertos e incendios de comisarías?

No me cabe duda de que han habido actos de carácter terrorista porque lo que han querido imponer justamente es el terror. Tampoco me cabe duda de que muchos de los métodos son los métodos utilizados por Sendero Luminoso. Lo que me parece increíble realmente es que la inteligencia, los servicios de inteligencia del país hayan sido tan inoperantes que no hayan podido verlos.

¿Cómo tratarías de solucionar el tema de la violencia en Puno, por ejemplo?

Lo primero que hay que hacer es imponer el orden con las fuerzas policiales y las fuerzas militares. Teniendo, eso sí, mucho, pero mucho celo de cuidar los derechos de las personas.

El crecimiento del 2022 fue de 2.7 %, este año ¿cómo crees que nos irá?

El crecimiento hay que verlo de manera dinámica. Los últimos tres meses del año pasado fue un crecimiento negativo cuando tú lo comparas de mes a mes que es la manera como se ve en Estados Unidos, en Europa. Aquí en el Perú es una cosa rara, solamente se ve anualizado. Entonces, ya estamos en una tendencia negativa. Si el plan ‘Con Punche Perú’ no funciona la economía crecerá, pues, 1% o 1.5%.

Keiko Fujimori

Keiko acaba de reaparecer, ¿eres de los que piensa que ya no debe volver a postular a la presidencia?

Mira, ella podrá postular todas las veces que quiera. Yo creo que nunca va a ganar porque el antifujimorismo es el partido político más grande del país.

Es difícil, pero si se realizara una elección este 2023, ¿podría salir electo alguien similar a Castillo, tipo Bermejo o Bellido?

Yo no creo. La gente no creo que tenga espíritu masoquista. Creo que ha quedado claro el precio que pagamos todos por la inoperancia, por tener candidatos sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de plan, sin ningún tipo de equipo.

¿Crees que la derecha debería ir en alianza a los próximos comicios?

Pero por supuesto, en general la centro derecha debería buscar candidatos de consenso, pero candidatos distintos del pasado, o sea. candidatos que no tengan juicios, que no tengan intereses económicos evidentes, que tengan una trayectoria limpia y, sobre todo, que vengan a acompañar al equipo.

¿Qué piensas que va a pasar en los próximos meses en el país?

Creo que es un poco binario, o se profundiza la crisis o básicamente damos un salto a la paz dentro de todo en unos comicios que nos den una nueva oportunidad de empezar.

Gracias Carlos…

Gracias a ti.

SI YO FUERA PRESIDENTE...

¿Por qué quieres ser presidente de la República?

Porque creo que después de casi 40 años de trabajo, de experiencias sobre el Perú, en el extranjero, de pensar y de querer a mi país todos los días, de participar en la vida intelectual, en la vida académica, en la vida profesional, yo tengo una vocación de servicio al país y creo que he podido lograr, reunir a mi alrededor, un grupo de gente lo suficientemente potente para poder cambiar al país.

¿Pero no tienes miedo de que todos los presidentes en el Perú terminan presos?

Bueno, todos han terminado presos porque han cometido delitos. Todos han terminado presos porque han sido corruptos. A mí el dinero me importa cero, a mí lo que me importa es mi país.

¿Cómo te defines políticamente: centro, derecha, izquierda?

No creo en esas definiciones. Yo soy un liberal en lo económico porque creo que a pesar de sus deficiencias el sistema de mercado, la economía de mercado, es el que mayor bienestar genera, y en lo social soy total y absolutamente liberal también porque creo que cada persona tiene derecho de encontrar su felicidad tal y como la entienda.

¿Por qué partido irías?

No hay todavía ningún partido…

Pero sé de buena fuente que estás decidiendo entre dos, ¿es así?

Hay dos con los que estamos conversando. Nunca son conversaciones fáciles, como te podrás imaginar.

Dime tres cosas que necesita el Perú para alcanzar el desarrollo…

Primero, tiene que haber educación de calidad competitiva en el mundo. Segundo, una mirada muy distinta, una mirada de futuro de lo que queremos y lo que podemos ser como país. Necesitamos tener esa visión. Y en tercer lugar, creo yo que tenemos que empezar también a mirar, a entender que el cobre, el oro, etc., no son riqueza, son fuentes de riqueza. Tenemos que transformarlas.

Más información: