El periodista Carlos Paredes acaba de publicar ‘El otro Vladi’ (Editorial Planeta), un perfil minucioso y exhaustivo de Vladimir Cerrón, ‘padre político’ del actual presidente del Perú, Pedro Castillo. Aprovechamos para conversar con Paredes sobre los sucesos que están marcando el rumbo político de nuestro país en los últimos días, cada vez más sombrío y preocupante.

Carlos, ¿qué implicancia tienen contra el presidente Pedro Castillo las revelaciones que hizo Karelim López ante la fiscalía?

Me parece una acusación gravísima. El periodista Gustavo Gorriti se ha reafirmado en su investigación, pese a que la señora Karelim López ha intentado desmentir esta acusación. Se debe investigar a fondo y sin presión de ningún lado.

Un día después Karelim negó su declaración, ¿desmerece lo que dijo ante el procurador Javier Pacheco y la fiscal Karla Zecenarro?

No, creo que la señora Karelim no debe conocer mucho del Código Penal o que debe tener una presión muy fuerte sabe Dios de quién. Ella no está en calidad de testigo protegida. Está en calidad de imputada y parte de un delito. Ella es autora y cómplice de una serie de delitos que se han cometido. Por lo tanto, lo que le queda es acogerse a la colaboración eficaz. Y, por lo tanto, entregar información oportuna y veraz para esclarecer estos hechos y, a cambio, recibirá una disminución en su pena. Eso hay que explicarle bien. El Ministerio Público tiene que investigar sin presión de ningún tipo y llegar a la verdad.

El periodista y escritor Carlos Paredes conversó con Trome y analizó el gobierno del presidente Pedro Castillo.

¿Este hecho amerita un nuevo pedido de vacancia presidencial?

Es tan grave esta situación que de comprobarse que Pedro Castillo en tan poco tiempo se haya corrompido de esta manera tan grosera, no resistiría seguir en un puesto de tanta responsabilidad. Pasaría a la lista infame de presidentes que se han corrompido y que están presos, con orden de extradición o están con comparecencia restringida. Nuestros últimos seis presidentes están en esta situación, este sería el séptimo presidente que pasa a ese club infame de los presidentes corruptos.

‘FISCALÍA ACTÚA PARA LA TRIBUNA’

Se han realizado allanamientos en casa de Pacheco y López, ¿qué podría encontrar la fiscalía anticorrupción?

Este allanamiento es tardío, por no decir cómplice. Después de tres semanas de haberse iniciado el caso, no tiene razón ir a estas casas. El abogado ha dicho que estuvieron esperando a los fiscales y policías, como dando a entender que ya no hay nada importante para la investigación. La policía especializada debería hacer inteligencia. Yo converso con familia de la señora, y me dicen que han dejado todas las cosas en otras viviendas. La señora Karelim tiene un edificio en La Pascana, Comas, ahí tiene un departamento. Y no han llegado a esos sitios. Me parece una diligencia para la tribuna.

¿Qué señal es que el procurador general haya denunciado a Castillo por patrocinio ilegal y tráfico de influencias?

Es una buena señal, porque la Procuraduría es quien debe velar por los intereses del Estado. La Constitución blinda al presidente, pero no impide que se le investigue. Y esta es una tarea que debe asumir con diligencia la fiscal de la Nación. Debe tomar el caso con absoluta responsabilidad.

Carlos Paredes sobre Pedro Castillo, Karelim y Bruno Pacheco: “Van a aparecer más escándalos” (Foto: José Rojas)

‘FILOSENDERISTA’

¿Cómo un partido político tan nefasto, por sus antecedentes en la región Junín, llega al poder, a la presidencia?

Lo que queda claro es que Vladimir Cerrón y Pedro Castillo nunca se imaginaron siquiera pasar la segunda vuelta. Cerrón quería mantener la inscripción de su partido Perú Libre y tener algunos congresistas que lo blinden de todas las denuncias que tenía como presidente regional de Junín. Y lo que Castillo quería era inscribir a la Fenate (Federación Nacional de Trabajadores en la Educación), su agrupación ‘filosenderista’ de maestros.

En tu libro ‘El otro Vladi’ dices que la llegada de Pedro Castillo a la presidencia fue casi un golpe de suerte.

Creo que Martín Vizcarra dio el puñal final para que la población terminara totalmente decepcionada de la clase política en general. Muchos peruanos sintieron que el Estado no estuvo ahí para ayudarlos cuando sus familiares necesitaban oxígeno o una cama de Cuidados Intensivos. Eso ha hecho que la gente se desespere y como ya probaron de todos los partidos políticos y todos fallaron, pues optaron por el que venga, el que decía que era contra el sistema. Es como cuando uno está enfermo, que ya probó con todos los médicos, se va donde el chamán, que es la última esperanza. Eso es lo que pasó.

Después de cuatro meses de gobierno, ¿Cerrón sigue teniendo poder sobre Castillo?

Es cierto que hubo algún tipo de distanciamiento después de que cae el gabinete de Guido Bellido, que impuso Cerrón. Pero a raíz de la vacancia fallida es que Cerrón ha vuelto recargado, porque él tiene dos cosas importantes para definir la presidencia de Castillo, si continúa o no.

¿Cuáles?

Primero, 19 votos de su bancada Perú Libre, que controla absolutamente. Esos votos, ante un pedido de vacancia, pueden ser determinantes. Y segundo, él tiene las pruebas que todos los peruanos estamos esperando.

¿Qué pruebas?

Que la campaña presidencial de Perú Libre, del profesor Castillo, se ha financiado con dinero ilícito de la organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’, eso es tesis del Ministerio Público, no es un epíteto que estoy inventando acá. Y Cerrón tiene los vouchers, tiene las transferencias, las conversaciones por WhatsApp que ha tenido en la primera y segunda vuelta con el profesor todos los días, y que grababa en un aplicativo que tenía en el celular. Eso lo sé yo de fuentes muy cercanas. He contrastado con más de cuatro fuentes. Así que ese detonador lo usará cuando crea que hay una traición del profesor o cuando no le dé su cuota de poder.

Carlos, ¿a dónde nos quiere llevar este Gobierno?

Para empezar, no hay Gobierno. Hay desgobierno. No tienen plan. No han hecho en estos cuatro meses una sola medida de política pública coherente que se esté aplicando. Lo de la vacunación es por caída libre, se aseguró la compra en el Gobierno anterior.

BRUNO PACHECO

¿Por qué, hasta la fecha, el hallazgo de dinero en Palacio de Gobierno y las visitas secretas a la casa de Breña no han sido investigadas con rigurosidad?

Creo que el Ministerio Público no ha actuado de manera diligente ni cumpliendo la ley. Es increíble que encuentren veinte mil dólares en el baño de la oficina del señor Bruno Pacheco y no tienen el recaudo siquiera de incautarlo. Les piden el celular y se burlan, tanto Pacheco como Karelim López, y entregan celulares nuevos. Estamos normalizando la coima, la corrupción y nadie se inmuta. La primera ministra dijo que van a transparentar la relación de los visitantes a la casa de Breña, pasan dos semanas y el procurador afirma que no han enviado la relación. Se están burlando de los peruanos. No quieren transparentar eso porque está lleno de sospechosas visitas. La señora Karelim llegó a Breña con un bolsón lleno de algo y ha salido con el bolsón vacío, ¿qué llevaba? ¿Tamales? Obviamente, eso se tiene que esclarecer.

Al respecto, Pedro Castillo, quien agita la bandera de la lucha contra la corrupción, no ha sido firme con estos hechos…

Dio un brevísimo mensaje a la Nación, leyendo teleprompter en Palacio, e insistió que es complot de la prensa, de la oposición radical. Queremos que dé la cara, que diga qué pasó, si Pacheco tomó su nombre en vano o responda cuántas veces lo visitó Karelim en Breña, por qué le ha pagado la fiesta infantil de su hija, el 27 de octubre, contratando una animadora de la farándula. ¿Quién paga eso? Ese hecho en cualquier país sería un escándalo que provocaría la renuncia del presidente. Acá no pasa nada, estamos normalizando la corrupción.

¿Ves similitudes entre las gestiones de Vladimir Cerrón en Junín y la del presidente Pedro Castillo?

Creo que el gobierno regional de Cerrón en Junín es bien parecido a lo que estamos viendo en estos primeros cuatro meses en el Gobierno nacional de Perú Libre, con Castillo. Primero, absoluta ineficiencia de los cuadros que nos gobiernan, ministros que no están calificados. Corrupción evidente. No solo están ‘Los Dinámicos del Centro’, ahora hay la otra facción, ‘Los Dinámicos de Breña’, donde está Pacheco, Karelim, el sobrino y el propio presidente. La otra característica es que no dan la cara, no están informando a la gente a través de los medios de comunicación. Cuando el presidente se niega a dar cara a los periodistas, no se está negando a atender a la prensa, se está negando a dar cuenta de su gestión a todos los peruanos. Y eso no es democrático.

Lazos de sangre

EL SOBRINO

Mencionas al sobrino, ¿cuál es su rol en el Gobierno?

Fray Vásquez Castillo, sobrino directo del presidente, es el que controla los accesos a la casa de Breña, que es el despacho donde el presidente hace, aparentemente, transacciones clandestinas, oscuras e investigables. Maneja una camioneta de una empresa que ha sido proveedora del Estado, cuyo propietario es un exsuboficial de la FAP involucrado en actos delictivos y expulsado de su institución, y ha purgado cárcel por ellos. Sus amigas son contratadas en EsSalud sin tener la mínima preparación, y ganan entre quince mil y treinta mil soles.

¿Pedro Castillo es consciente de que sus declaraciones impactan no solo en lo social, político, sino en lo económico?

Parece que no, porque -obviamente- no está preparado, queda clarísimo. Yo no sé cómo ha sido profesor, cómo ha estudiado una maestría en la Universidad César Vallejo, porque cuando uno lo escucha, no puede articular un pensamiento completo. Pero la democracia es así, para ser candidato a la presidencia solo te piden que tengas más de 35 años. Pero precisamente, un estadista se diferencia de un populista porque convoca a cuadros que realmente estén preparados para ser ministros de Estado, eso no está pasando. Hay muchos ministros impresentables, que en vez de currículum tienen prontuario.

Ha dicho que su Gobierno no es antiminero ni obstruccionista, pero ¿qué está haciendo para frenar los disturbios en diversas minas?

La actividad extractiva genera mucha riqueza y aporta mucho dinero para el presupuesto público. La mina Las Bambas, que es una mina transnacional, una de las principales productoras de cobre en el mundo, está cerrando sus operaciones porque, simplemente, el Gobierno, lejos de poner orden, está de cómplice de los obstruccionistas. Otra mina en Ica anunció que está cerrando operaciones, dejando sin trabajo a dos mil familias. La propia primera ministra, oronda, anunció el cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho de manera unilateral. O sea, ¿para eso hemos elegido un Gobierno, que en vez de promover las inversiones privadas las está espantando?

¿Cómo impacta esto al ciudadano de a pie?

Todo ha subido. En cuatro meses, revisemos cuánto costaba el pollo en junio de este año y cuánto cuesta ahora. Revisemos cuánto cuestan los productos de primera necesidad de nuestra canasta básica. El dólar ha subido 30 % de julio hasta ahora. Entonces, sube la gasolina, el transporte, absolutamente todo. Lo único que no ha subido es el sueldo de la gente. Si esto sigue así, ni siquiera vamos a tener plata para el presupuesto nacional. Estamos en uno de los peores gobiernos que en cuatro meses está destrozando nuestra economía peruana.

Tal vez sea prematuro consultarlo, pero ¿cómo crees que termine Pedro Castillo?

Creo que la crisis política no se ha terminado con esta vacancia fracasada, creo que sigue ahí. En cualquier momento van a aparecer más escándalos y algunos detonantes. No descarto que la señora Karelim aporte, como ha ofrecido, las pruebas contundentes de corrupción directa con el presidente de la República. O que Cerrón saque sus audios, sus vouchers, las pruebas de que la campaña se financió con dinero de ‘Los Dinámicos del Centro’. Todos los días hay actos cuestionables en la administración pública.

¿Crees que Castillo terminará preso al final de su mandato?

Si va así, yo creo que sí. Tiene muchas cosas que explicar. Creo que la justicia tiene en sus manos un caso importante para esclarecer.

¿Cuántos meses de investigación te tomó el libro?

Aproximadamente, cinco meses. Los peruanos necesitan saber quién es Vladimir Cerrón, la génesis de su proyecto político, su formación radical de izquierda en la familia. Y sobre todo qué pretende instaurar en el Perú los siguientes años.

Carlos Paredes sobre Pedro Castillo, Karelim y Bruno Pacheco: “Van a aparecer más escándalos” (Foto: José Rojas)

¿Y quién es Vladimir Cerrón?

Vladimir Cerrón es un radical de izquierda, desde mi punto de vista, desfasado, de otro tiempo, que todavía cree en la lucha de clases, todavía cree en la dictadura del proletariado. Y no respeta la libertad de prensa. Él cree que los periodistas debemos ser panfletarios, que debemos apoyar una causa política, que es la suya.

Dices en el libro que es un personaje egocéntrico, ¿por qué?

Yo pude reconstruir algunas escenas de su vida cotidiana, con gente que estuvo y está muy cerca de él, que pertenece a su entorno. Tiene una personalidad egocéntrica, narcisista, machista, hasta misógina. Odia a las mujeres. A lo largo de su carrera política ha maltratado no solo a periodistas mujeres, sino a consejeras regionales, rivales políticos mujeres.

¿Quién fue su padre?

El profesor Jaime Cerrón Palomino, quien murió en circunstancias muy confusas, en medio de la guerra declarada por el terrorismo en el Perú en la zona centro. Fue ideólogo de muchos estudiantes que terminaron siendo mandos políticos y militantes de Sendero Luminoso en la zona centro del país.

¿Cómo calificarías sus dos gestiones como presidente regional de Junín?

Yo voy a tomar la palabra de una consejera regional, que además fue de su partido, ella calificó la primera gestión de Cerrón como la peor de toda la historia en la región Junín. Es una mezcla de todo, ineptitud, irresponsabilidad, porque se le metió obsesiones de llevar programas cubanos a la realidad de Junín. Además, tremendamente corrupta.

