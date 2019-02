Carlos Rivera: ‘El fujimorismo busca la vacancia de Martín Vizcarra' | ENTREVISTA | VIDEO | FOTOS

Por: Óscar Torres



En teoría, falta poco para conocer la lista completa de corruptos comprometidos en el caso Lava Jato. Ojalá que nada ni nadie trabe la información que llegue desde Brasil, tras la firma del acuerdo de colaboración eficaz firmado por Odebrecht con la Fiscalía y Procuraduría del Perú. Por tal motivo, Trome conversó con el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, quien explica este tema de gran importancia para el Perú.



¿La salida definitiva del juez Concepción Carhuancho del caso Cocteles beneficia a Keiko Fujimori?

Sí, definitivamente. Primero porque era un juez que había tenido ya un conocimiento del caso, lo cual me parece fundamental para la complejidad y la envergadura de este proceso; y segundo, es un juez que ya había tomado decisiones extremas para algunos, pero, desde mi punto de vista, perfectamente legales.



Algunos analistas sostienen que el Poder Judicial se resiste a investigar a fondo a las mafias y organizaciones criminales, ¿es así?

No solamente es así, sino que además creo que el Poder Judicial ha estado penetrado por las mafias. No solamente ha hecho el papel de cómplice, sino que ha tenido prácticamente representantes de organizaciones criminales en el interior de la propia Corte Suprema.



Explícale a la gente, ¿por qué es importante la firma del acuerdo entre la Fiscalía, Procuraduría y Odebrecht?

Se va a tener información de parte de quien cometió los hechos delictivos, que es en este caso la constructora brasileña.

Entrevista Carlos Rivera

‘Vitocho’ García Belaunde dice que la reparación civil que Odebrecht pagará al Perú es una ‘porquería’, pues perjudica al Estado peruano. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

No, yo ahí discrepo. Me parece que es una cifra adecuada que se ha establecido no sobre el marco de un hecho arbitrario, sino sobre una norma dada por el Congreso y por lo tanto, me parece que es ajustada y además, te digo, no es lo más importante del acuerdo. Me parece que lo más importante es la información que se va a obtener.



¿Realmente se van a llegar a conocer todos los sobornos que se pagaron a los políticos peruanos?

No sé si todos, pero por lo menos los más importantes sí, porque la información que deben proporcionar son las declaraciones y la evidencia contable.



¿De quiénes, exactamente?

Creo que comenzamos a contar desde el inicio del gobierno del presidente Toledo hasta, probablemente, los primeros momentos del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Por lo tanto, toda la época reciente de la democracia va a estar sujeta a investigación y decisión judicial.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su "profundo dolor" ante el regreso de su padre al penal de Barbadillo. (Foto: GEC) La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su "profundo dolor" ante el regreso de su padre al penal de Barbadillo. (Foto: GEC)

KEIKO



¿Te parece justa la prisión preventiva de Keiko Fujimori?

Sí, porque es legal.



Pero hay algunos que opinan que ella ni siquiera ha sido Gobierno y los aportes a las campañas no son ilícitos...

A ver, ella no está siendo juzgada por un acto de corrupción, es decir, por haber sido funcionaria pública. Ella está siendo juzgada por un delito de lavado de activos, donde la Fiscalía está considerando que el origen de los fondos dados como aporte de campaña era estrictamente ilícito, de los actos de corrupción de la constructora brasileña…



La teoría del fiscal José Domingo Pérez es que dentro de Fuerza Popular existió una organización criminal para lavar dinero, ¿lo crees así?

No solamente lo creo, sino que la Fiscalía lo logró acreditar. Se montó un aparato interno por parte de Keiko y otros personajes para disponer de fondos ilícitos, como una organización criminal.





Sin embargo, Lourdes Flores, por ejemplo, comentó que si ella hubiera recibido dinero para su campaña (hecho que negó), no era un delito...

Esa es una tesis de defensa, ¿no? Ya no es un comentario jurídico. En el caso de Lourdes Flores, hay que asumirlo como una tesis de defensa, que es absolutamente contraria a la tesis que está utilizando el Ministerio Público y que ha sido reconocida y avalada hoy por el Poder Judicial.

(GEC) Para Rivera, Pedro Chávarry todavía 'es blindado' desde el Congreso. (GEC)

LA SALA SAHUANAY



La sala que preside César Sahuanay, ¿te parece que da garantías de procesos justos?

En realidad, la sala de Sahuanay está mostrando contradicciones. Todavía no podría hablar de un proceso justo porque no está juzgando a nadie, está viendo cosas muy específicas, recusaciones o prisiones preventivas, pero pareciera no tener un criterio uniforme de decisión.



¿Con quién está siendo benévolo y con quién no?

Bueno, para mí la decisión más controvertida es la última que tomó sobre Concepción Carhuancho.



¿Los apristas y fujimoristas ‘blindaron’ a Chávarry?

Y creo que lo siguen haciendo desde el Congreso de la República.



¿Cómo es posible que un juez como César Hinostroza haya llegado a un cargo tan alto en el Poder Judicial?

Pareciera inexplicable, pero la explicación va en el sentido de que se montó, desde hace mucho tiempo, un aparato para facilitar el ingreso de personajes altamente cuestionados a los más altos cargos de la Fiscalía Suprema y en la Corte Suprema.



¿Aún hay muchos ‘hermanitos’ en el Poder Judicial?

Demasiados, en realidad. Más allá de Hinostroza, no se ha tocado a nadie.

(GEC) Rivera coincide con el periodista Gustavo Gorriti, quien afirma que hay un plan para proteger a Alan García. (GEC)

COIMAS



Se ha revelado que solo en la construcción del Metro de Lima se pagó una coima de 24 millones de dólares, pero el congresista Mulder me dijo que los mandos medios tomaban decisiones y no el presidente Alan García, ¿qué opinas?

Eso es improbable, ¿no? En una obra de esa naturaleza no solo se tomaron decisiones administrativas, sino también políticas y normativas que involucraban la actuación del propio presidente de la república.



¿Eres de los que cree que hay una estrategia de los corruptos para que no se llegue a la verdad y están moviendo sus hilos en la Fiscalía y Poder Judicial?

Sí, hay una estrategia que hasta mediados del año pasado ha sido muy exitosa, ¿no es cierto? Los audios rompen ese esquema de actuación y de intervención del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero lo que ha ocurrido en los últimos meses no significa que haya sido eliminado totalmente.



Hace unas semanas entrevisté a Gustavo Gorriti y me dijo: ‘Antes que un plan para liberar a Keiko Fujimori, hay un plan para proteger a Alan García’. ¿Qué te parece?

Yo coincido también. O sea, sí hubo un plan para liberar y excluir a Keiko de sus responsabilidades, pero yo diría que esas mismas personas están jugando de una manera mucho más decidida contra el Ministerio Público, específicamente contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, para excluir y obstaculizar las investigaciones sobre García.

Susana Villarán: 3 millones de dólares de Odebrecht y OAS persiguen a la exalcaldesa de Lima Carlos Rivera sospecha que podrían aparecer más pruebas en contra de Susana Villarán. (GEC)

‘CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN’



Al presidente Vizcarra lo están acusando de conocer los sobornos que pagaba el ‘Club de la Construcción’. ¿Tiene ‘techo de vidrio’ el primer mandatario?

Por lo que él ha declarado y por los primeros testimonios que se han dado, desde mi punto de vista, no.



¿Crees que hay un operativo en marcha para vacar al jefe de Estado?

Sí, desde el fujimorismo. Me parece que es la opción política.

Ahora les cuesta más que en el pasado, pero creo que es su primera alternativa.



Según todo lo que ha trascendido, la situación de Susana Villarán es complicada, ya que habría recibido dinero siendo funcionaria pública. ¿Qué conclusión sacas de ello?

Susana está muy complicada y lamentablemente existen evidencias que acreditan la tesis del Ministerio Público y probablemente, tras el acuerdo, aparezcan más pruebas de esos hechos delictivos.



¿Cuál crees que va a ser el futuro judicial de Ollanta y Nadine?

Desde mi perspectiva, que van a ser sancionados por el Poder Judicial.

Alejandro Toledo utilizó su cuenta de Facebook para pronunciarse sobre la situación del Ministerio Público. (Foto: Difusión) Alejandro Toledo utilizó su cuenta de Facebook para pronunciarse sobre la situación del Ministerio Público. (Foto: Difusión)

¿No te parece que el caso Toledo es vergonzoso?

Es altamente vergonzoso. Y hay una responsabilidad del Estado, que no ha tenido esa capacidad de actuación pronta.



Odebrecht, prácticamente, ha coimeado a toda la clase política del Perú, ¿por qué?

Por dos razones: Porque montó un esquema corporativo de corrupción y porque encontró un terreno fértil en todos los políticos.



¿Por qué estás de acuerdo con que Alberto Fujimori, a sus 80 años, vuelva al penal de Barbadillo?

Porque es el imperio de un principio de justicia y de legalidad. Lo que ha ocurrido esta semana, es que se restituya una decisión judicial dictada en el año 2009.



Muchas gracias. Ojalá que se sepa toda la verdad, caiga quien caiga...

Efectivamente. Eso es lo más importante.