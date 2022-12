El congresista de Perú Libre Américo Gonza, señalado como uno de los cabecillas una red criminal que cobró sobornos a altos mandos de la Policía Nacional para ser ascendidos a generales, cuestionó la investigación del Ministerio Público y aseguró que no hay razones para que deje la presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento.

“Después de un año y medio un colaborador me menciona. Eso me parece sospechoso, lo otro es que en un documento de 134 páginas a mí me mencionan en un párrafo de tres líneas en la página 27, después se olvidan de mí. Creo que lo que dice el colaborador debe ser corroborado”, señaló el parlamentario a la prensa. s

“A mis 41 años de vida ha mantenido un comportamiento intachable. No tengo ni siquiera una sanción por haber incumplido una regla de tránsito. Me sorprende y apena como se puede mancillar mi nombre y reputación”, continuó el abogado con su defensa.

“Nunca en mi vida he cobrado un sol por nada. Cualquiera puede ser mencionado en un mensaje, no quiere decir que implique en actos ilícitos”, añadió.

declaraciones de Américo Gonza

Sobre su cargo, en la mencionada comisión del Congreso señaló: “Yo siempre he sido una persona respetuosa, me someto a lo defina el colegiado de la Comisión de Justicia, yo no estoy investigado, un colaborador dice que estuve junto al expresidente, pero más allá de eso no hay sindicación. No habrá por qué considerar que yo deba dejar la comisión. Yo no conozco a estas personas [los generales PNP que pagaron], ni siquiera de vista. No tengo por qué abandonar el trabajo”.

Por otro lado, Gonza aseguró que nunca llevó al general Javier Gallardo para que coordinara con el expresidente Pedro Castillo y que solo lo vio alguna vez en la sala de espera de Palacio. “Yo visitaba al presidente y me encontraba en la sala de espera con muchas personas en tanto que esperabamos al mandatario y a veces no te lograba atender porque se le iba el tiempo. Creo que ahí había una coincidencia en el ingreso de registros, fue coincidencia. No es que lo haya llevado para que lo nombre, yo nunca he participado en decisiones del Ejecutivo, yo más bien he sido un crítico interno de la gestión”, precisó.

declaraciones de congresista Américo Gonza

¿QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN?

Según la resolución emitida por el juez John Pillaca Valdez, Gonza Castillo habría sido cabecilla de esta red criminal que cobró sobornos a nueve generales de la Policía Nacional para ascender y que tenía como objetivo “tomar el control” de la PNP y de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el organigrama del Ministerio Público, el congresista de Perú Libre estaba en un segundo nivel de mando, solo por debajo del expresidente Castillo, y realizaba coordinaciones directas con el ex comandante general de la Policía, Javier Gallardo, quien se entregó anoche a la justicia tras una entrevista televisiva.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Pedro Castillo en audiencia

TE PUEDE INTERESAR

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 5.4 se registró esta tarde

Congreso aprueba moción de rechazo a intromisión de presidentes de México y Colombia

Dina Boluarte no viajará a Brasil para la toma de mando de Lula da Silva