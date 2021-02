El candidato a la presidencia de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, negó haber tenido algún tipo de acercamiento con el expresidente Alberto Fujimori o con Vladimiro Montesinos en la década de 1990, o haber pedido algún ministerio a cambio de su respaldo político en aquella época, tras asegurar que él fue el responsable de la caída de Fujimori tras la difusión de los ‘vladivideos’.

“Nunca he ido al SIN (Servicio de Inteligencia Nacional de Vladimiro Montesinos), nunca he conversado con Vladimiro Montesinos, y nunca he avalado el gobierno de Alberto Fujimori, al extremo, y quiero que vayan al diario de debates, quien fue el causante de la caída de Fujimori fui yo”, aseguró en declaraciones a Canal N.

César Acuña respondió así cuando se le consultó sobre lo publicado en el libro “Plata como cancha” del periodista Christopher Acosta, quien señala que Vladimiro Montesinos, a través de un asesor del SIN, le ofreció pagos a cambio de su apoyo al régimen de Alberto Fujimori. En respuesta, según indica el libro, el ahora líder de APP dijo que lo que quería era un ministerio.

César Acuña aseguró que nunca respaldó al gobierno de Alberto Fujimori y negó haber pedido un ministerio.

“Eso es completamente falso. Todo lo que ha escrito el joven Christopher es completamente falso. Es como si fuera una novela. La caída de Fujimori, por si acaso, fue por mí”, reiteró.

“Cuando se encontró el video, quien presidió la comisión en minoría para el caso Kouri Montesinos fui yo. Ese informe se aprobó y gracias a eso, luego en la Comisión Permanente y luego el Congreso (se produjo) la caída de Fujimori”, indicó.

En el año 2000, la Comisión Permanente del Congreso rechazó el informe en mayoría que planteaba no investigar al entonces congresista suspendido Alberto Kouri tras la difusión del ‘vladivideo’ donde se le ve recibir dinero en efectivo de manos de Vladimiro Montesinos. Luego de eso, se procedió a aprobar el informe en minoría que elaboró César Acuña para acusar por enriquecimiento ilícito, peculado agravado y corrupción de funcionarios a Kouri Bumachar.

Acuña Peralta calificó como “mentira” la publicación que indica que se reunión con Montesinos, tal y como consignaron al menos unos tres supuestos testigos de estas citas que dieron su versión en el libro de Acosta.

“Es mentira. Nunca (fui al SIN) y tampoco (me reuní con Montesinos). Son novelas. Nunca he reconocido (reunirme con él) porque nunca he ido. Son comentarios de terceros”, aseguró, para luego indicar que están en proceso de demandar al periodista para que demuestre con “documentos y hechos” lo que indica sobre él.