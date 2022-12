El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, y su hijo, Richard Acuña, se reunieron la tarde de este lunes 19 de diciembre con la presidenta de la República Dina Boluarte y se ratificaron en su apoyo al adelanto de elecciones, propuesta que se debatirá este martes en el pleno del Congreso.

“He venido a saludar a nuestra presidenta y decirle que tiene todo el respaldo de Alianza para el Progreso. Hoy más que nunca el país necesita una estabilidad política, una estabilidad económica y social. Solamente cuando haya estabilidad política habrá la posibilidad para que nuestro país crezca, que se desarrolle e invite a la inversión privada, que genera trabajo”, dijo el político.

Asimismo, pidió calma y seguridad para la población, en estos momentos en los que las grandes manifestaciones en todo el Perú ya dejaron 26 muertos durante los enfrentamientos con la Policía y Fuerzas Armadas. “Estamos de acuerdo con la propuesta de adelanto de elecciones y quiero invocar al Congreso para que no demoren mucho en aprobar lo que la población quiere. Mientras más demore el Congreso, hay la posibilidad de que por la culpa del Congreso tengamos más muertes, porque la gente está saliendo a las calles para pedir adelanto de elecciones ”, indicó César Acuña.

En ese sentido, pidió que los congresistas paren el caos social que se vive en el país. “No permitan una muerte más, es el pueblo el que está exigiendo al Congreso que se vayan todos. Y a la presidenta manifestó que no se va quedar hasta el 2026. Me ha llamado la ateción que en la votación de la semana pasada Avanza País ni Renovación Popular no hayan apoyado el adelanto de elecciones”, manifestó.

CÉSAR ACUÑA DESCARTA SER CANDIDATO A PRESIDENTE

El líder de Alianza para el Progreso también indicó que queda totalmente descartada su postulación para una eventual votación para nuevo presidente. “Vamos a apoyar un candidato de consenso. Esta es la gran oportunidad de los partidos para declinar sus intereses personales y busquemos un candidato de consenso que durante estos cinco años enrrumbe a nuestro país”, acotó César Acuña.

César Acuña y su hijo Richard Acuña, llegaron esta tarde a Palacio de Gobierno para reunirse con Dina Boluarte y expresar su apoyo al adelanto de elecciones.

