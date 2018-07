Un nuevo audio de una conversación del suspendido vocal César Hinostroza , esta vez con el juez supremo Ángel Romero, fue presentado por Panorama en su Twitter. En esta charla, ambos hablan sobre el juez Richard Concepción Carhuancho y el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez .



César Hinostroza y Ángel Romero conversan sobre los cambios en la Sala Penal Nacional, la misma a la que pertenece el juez Richard Concepción Carhuancho .



En el audio, César Hinostroza se pregunta si el juez C oncepción Carhuancho 'es tan bueno', al parecer en relación, a los cambios a la Sala.



Ángel Romero le responde a César Hinostroza , 'si es tan bueno, que apruebe pues'.

También en la charla César Hinostroza y Romero acuerdan ir juntos a visitar a Duberlí Rodriguez para conversar sobre la conformación, aparentemente, de la mencionada Sala.



Momentos antes Ángel Romero le mencionó a César Hinostroza que el entonces presidente del Poder Judicial se encontraba molesto porque en un diario habían informado 'que la Sala Nacional se iba a desactivar'.

NUEVO AUDIO EXCLUSIVO: Aparece en escena Juez Supremo Ángel Romero y su "hermano" Hinostroza Pariachi, buscando debilitar a la Sala Penal Nacional y a Concepción Carhuancho. pic.twitter.com/qnL4jCKxqn — Panorama (@PanoramaPTV) 22 de julio de 2018

Aquí la transcripción del nuevo audio en su integridad:

Ángel Romero: Aló Cesítar, cómo estás, hermano.

César Hinostroza: ¿Qué dices, mi hermano, cómo estás?

Ángel Romero: Hemos estado en Jauja, hermano, en Jauja, te acuerdas que te conté que estaba, era la inauguración de la Sala de la Corte Superior acá en la selva central. Hemos estado en Jauja.

César Hinostroza: ¿Qué tal?

Ángel Romero: Bien bonito, acabamos de aterrizar ya...

César Hinostroza: Ah, ¿ya llegaron? Qué bien, qué bien, ya, hermanito.

Ángel Romero: Todo muy bonito, hermano.

César Hinostroza: Ya, hermano.

Ángel Romero: ¿Tú qué tal, todo bien?

César Hinostroza: Bien, bien, hay que conversar, será mañana la reunión u hoy día.

Ángel Romero: No, yo voy ahorita a Palacio, estoy yendo a Palacio.

César Hinostroza: Ya, ahí nos vemos entonces.

Ángel Romero: Ya, hermano, ok.

César Hinostroza: Listo, un abrazo. Oiga, aló.

Ángel Romero: Dime, hermano, dime.

César Hinostroza: Qué dice Duber... ¿Está tranquilo o está nervioso?

Ángel Romero: Nooo, está tranquilo, está asado nomás porque el de la... En la primera página de La República están sacando que van a desactivar la Sala Nacional, que a Carhuancho ya lo van a quitar.

César Hinostroza: Ah, bueno.

Ángel Romero: Es que esa Sala Nacional la han convertido en una corte...

César Hinostroza: Corte, sí, tienen que postular pe'.

Ángel Romero: Claro, tienen que postular pe'.

César Hinostroza: Tan bueno es el Carhuancho que aprobará, ¿no?

Ángel Romero: Que apruebe, pues, que apruebe,

César Hinostroza: Ya, un favor, este...

Ángel Romero: Dime, hermano.

César Hinostroza: Vienes para estar juntos e ir a hablar con Duberlí porque tenemos que ver lo de la conformación...

Ángel Romero: Ya... Ya, pues, a Duberlí ya... Ahora lo abordamos, ahora lo abordamos.

César Hinostroza: Sí, pues. Por favor, porque por ahí tengo algunos comentarios que me preocupan ya...

Ángel Romero: Ya, ya, ok, ok.

César Hinostroza: Listo, ya, nos vemos.

Ángel Romero: Un abrazo, chau.