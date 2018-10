César Hinostroza: Inspectora de Migraciones involucrada en la fuga del ex juez supremo | VIDEO

César Hinostroza fugó del Perú a Ecuador en "aparente complicidad" de una inspectora de Migraciones, informó el organismo, a través de un comunicado. Luego, el ex juez supremo llegó a España el último miércoles.

Según informó Migraciones, César Hinostroza salió del Perú con destino a la ciudad ecuatoriana de Huaquillas con ayuda de la inspectora migratoria, identificada como Yhenifferd Bustamante Moretti, "hecho que le permitió ingresar a Ecuador".

Bustamante Moretti fue separada inmediatamente de sus funciones y denunciada "ante el Ministerio Público para las acciones penales correspondientes" por supuestamente ayudar a fugar a César Hinostroza.

El ex juez supremo César Hinostroza fugó del Perú y está en Madrid (España) donde llegó a las 1:43 p.m. (hora peruana) de este miércoles pese al impedimento de salida del país.



César Hinostroza no podía salir del país desde el 13 de julio pasado, dictada por el Poder Judicial, sin embargo, el ex juez supremo llegó a España el miércoles en la mañana europea al aeropuerto de Madrid.



Ahora, César Hinostrozaingresó al Programa de Recompensas, según informó el Ministerio del Interior (Mininter). Cualquiera que brinde información sobre su paradero que lleve a su captura, recibirá 40 mil soles.