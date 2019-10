Roberto Vieira sobre viaje a Estados Unidos: "Decidí viajar por estrés" | VIDEO

Roberto Vieira , parlamentario de la bancada de Cambio 21 del Congreso de la República disuelto por el presidente Martín Vizcarra, intentó viajar a Miami, Estados Unidos durante la madrugada.

Sin embargo, se supo que Roberto Vieira perdió su vuelo pues intentó usar su pasaporte diplomático, el cual fue rechazado tras el último Decreto Supremo que oficializó la disolución del Congreso.

En conversación con RPP Noticias, el parlamentario suspendido reveló que la decisión de este viaje fue repentina y que pensaba estar en Miami por 10 días. Sin embargo, no se lo permitieron por unas multas que debía por no participar de las últimas elecciones.

"Esto fue un viaje repentino, un viaje por 10 días. Perdí el vuelo como otras personas porque lamentablemente en el Jurado Nacional de Elecciones había una multa por pagar y el JNE no tiene un sistema en línea y, así como yo, perdimos varios, porque recién aceptaban el pago desde las 6:30 a.m. Es algo muy vergonzoso", declaró.

Además, manifestó que tomó la decisión de irse por 'estrés' al ver la situación delicada de la política. Incluso, manifestó que Víctor Andrés García Belaunde es testigo de todo lo que ocurrió y que él sí tenía su pasaporte ordinario.

"Esto lo he decidido hace un par de días. Por una mezcla de estrés y tantas cosas terribles que se han visto en este país. Me encontré con mi colega Belaunde y él es testigo de que el problema era que yo tenía mi pasaporte ordinario, pero la visa la tenía en el pasaporte diplomático. Entonces la recomendación era que yo viajara con los pasaportes juntos. El problema por el que perdí el vuelo es porque no tenía las multas al día con respecto a las últimas votaciones", indicó.