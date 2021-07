El congresista y vocero del Grupo Parlamentario Acción Popular, Franco Salinas, consideró que la presidenta del Parlamento Nacional, Mirtha Vásquez, debería apartarse de su cargo y renunciar, porque no está defendiendo los intereses del primer poder del Estado.

“Le pido a la presidenta Mirtha Vásquez con todo el respeto que me merece, que si ella no está de acuerdo, si ella no comparte la decisión de la mayoría, que si no está de acuerdo con el trabajo que ha hecho la comisión evaluadora de los magistrados al Tribunal Constitucional, que se aparte del cargo y que renuncie”, sostuvo el legislador piurano a Trome.

Por lo tanto, “ella no puede estar representando al Congreso de la República diciendo que el Congreso no tiene la legitimidad pública, para poder elegir a los magistrados del TC”.

“No comparto la posición de Mirtha Vásquez, para mí son frases tristes por decir lo menos, de alguien que debería de representar con ahínco, con energía, con entrega a la majestad del Parlamento Nacional, no nos olvidemos que la disolución inconstitucional del Congreso del señor Martín Vizcarra fue por este tema. Nosotros hemos recibido un mandato, para continuar con este proceso, y este proceso ha sido meritocrático con intervención de la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y Servir. Varias instituciones han visto este tema de acuerdo al Reglamento, para la elección meritocrática, y hasta las entrevistas han sido públicas para recibir críticas y aportes. Si la presidenta del Congreso no está de acuerdo con esto, ella debería renunciar a su cargo”, enfatizó Salinas López.

El congresista acciopopulista recordó que el sociólogo alemán Max Weber “decía que la legitimidad empieza por respetar la legalidad, y por lo tanto, quien respeta la legalidad debe respetar la legitimidad”.

Por último, Salinas López se mostró de acuerdo con la solicitud de ampliación de la cuarta legislatura del 17 al 23 de julio próximo, toda vez que existen temas de suma importancia para el país.