En el marco de la ampliación de la presente legislatura hasta el próximo 17 de febrero, el congresista Diego Bazán , de Avanza País, se manifestó sobre el tema y señaló que está dispuesto a tranzar con otras bancadas para llegar a un consenso en el Congreso. El parlamentario explicó las conversaciones se pueden llegar a concretar siempre y cuando las agrupaciones dejen de insistir en reformas políticas y la asamblea constituyente.

Diego Bazán sobre adelanto de comicios: “Es imposible decir que podríamos quedarnos hasta el 2026″

“Hay colegas que insisten con el tema de reformas. Así como no tenemos 87 votos para aprobar esta salida, tampoco tendremos 87 votos para aprobar las reformas. Ya no seamos insistentes y nos cerremos a la idea de que no nos vamos a ir si no hay reformas. Creo que hay que ceder en este tipo de situaciones, al igual que la izquierda debería ceder en el tema de su Asamblea Constituyente. No podemos poner esas condiciones o esas trabas que no va a permitir que lleguemos a acuerdos. Nosotros cedemos, ellos ceden y el tema va a tener que salir” , expresó.

Además, el parlamentario indicó que ni él ni los colegas de su bancada se veían en un escenario en el que dejarían el Poder Legislativo en el 2026. Por el contrario, explicó que sí está a favor del adelanto de elecciones, pero que considera que se debe hacer de una forma ordenada para no repetir los mismos errores.

“No tenemos 87 votos, la izquierda va a bloquear esta iniciativa. No llegaremos a 87, pero podemos llegar a 65, lo que permitiría que nos vayamos a un referéndum y que el pueblo pueda decidir si se mantiene la fecha para el año 2024, porque se llega a la fecha, todavía”, declaró Bazán.

Bazán afirma que elecciones deberían darse en 2024

En ese sentido, Bazán Calderón subrayó que desde el Parlamento no se puede “poner condiciones o trabas” que no van a permitir “llegar a acuerdos”. “Nosotros cedemos, ellos ceden y el tema va a tener que salir”, remarcó.

Sin embargo, resaltó que Avanza País insistirá con la propuesta de que las fechas de los comicios generales sean en abril y julio del 2024.

“Avanza País insiste en las fechas de abril y julio del 2024. Esas son las fechas más responsables y se ajustan al calendario electoral (...) Las fechas planteadas para la salida deben respetar los calendarios electorales mínimos, tienen que respetar la democracia interna de los partidos”, indicó.

