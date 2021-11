Al pedir que se cierren filas para defender al presidente Pedro Castillo, la exministra Aída García-Naranjo, más conocida como ‘Mocha’, aseguró que el objetivo de un sector de la oposición en el Congreso es conseguir la vacancia del jefe de Estado.

“La oposición cuando dice que le da lo mismo el primer gabinete que el segundo, que no se han producidos cambios, que anuncian que ahora avanzarán sobre la censura y la interpelación a no menos de cuatro ministros más, cuando ya del primer gabinete han salido siete, efectivamente, el objetivo (de la oposición) es el presidente (Castillo)”, dijo.

Agregó lo siguiente: “Nosotros no podemos estar pensando que el objetivo era el señor Guido Bellido o era la señora Mirtha Vásquez. El objetivo es la vacancia presidencial y así lo han señalado en todo momento. O sea, no estamos ante un tema especulativo, sino explícito. Resulta inaceptable la posición de los vacadores y no me cabe duda que su objetivo es la vacancia presidencial. Resulta inaceptable la posición negacionista de los vacadores y no me cabe duda que su objetivo es la vacancia presidencial”.

OBSTRUCCIONISTA

En otro momento, García-Naranjo manifestó que el Congreso está desaprobado frente a la ciudadanía por ser vacador y obstruccionista.

“Cuando la presidenta del Congreso (María del Carmen Alva, de Acción Popular) nos dice que la voz de la calle pide la vacancia, en realidad la voz de la calle, lamentablemente, está pidiendo que cierren el Congreso. Yo no comparto esa posición, pero efectivamente la voz de la calle es otra y lo hemos visto en carteles, movilizaciones. Si siempre creemos en las encuestas, y las reconocemos como instrumentos válidos a tomar en cuenta, indudablemente el Congreso está desaprobado”, precisó.

La exministra sostuvo que ‘el Congreso está desaprobado por vacador y obstruccionista y porque no tiene nada que mostrar como gestión, salvo 20 comisiones investigadoras, una de las cuales sigue investigando los resultados de las Elecciones Generales del presente año’.

Finalmente, indicó que se necesita darle estabilidad al país y para eso el Congreso tiene que otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial.

“Desde mi punto de vista, considero que hay que darle estabilidad al país y que necesitamos que se otorgue el voto de confianza y se ponga en marcha el conjunto de la dinámica institucional en superar esta crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo, mucho más con un Legislativo que tiene más del 70% de desaprobación. No sé si no son conscientes que entramos a una espiral bastante crítica en términos políticos”, remarcó. (Con información de Ideeleradio)