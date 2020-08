Por: Oscar Torres

El virus parece incontrolable . Y aumenta el contagio cada vez más. La cifra de fallecidos es más que preocupante. Y de infectados casi de medio millón. Por tal motivo, Trome conversó con el exjefe del Instituto Nacional de Salud, doctor Ernesto Bustamante.

Doctor Bustamante, me dijo cuando lo entrevisté la vez pasada que si la estrategia del gobierno no funcionaba tenía que cambiarla. Lo real del caso es que los contagios se siguen disparando. ¿Qué se debe hacer?

Lo que hay que hacer es cortar la cadena de contagios. Esto es como los incendios. Actualmente el gobierno se está enfocando esencialmente en apagar el incendio, oxígeno, camas, respiradores, pero se olvida de que la idea es encontrar quién está encendiendo los fósforos. De lo que se trata es de evitar que haya nuevos pacientes que luego enfermen y mueran.

Usted es un médico que le gusta hablar claro. ¿El virus está fuera de control en este momento?

El virus no está siendo controlado debidamente en este momento, pero puede ser controlado.

A su criterio, el gobierno ¿sabe qué hacer en este momento para controlar la pandemia?

Hay algunos en el gobierno que saben cómo controlar la pandemia, pero hay otros que no quieren usar esas soluciones por razones que son difíciles para mí de comprender.

¿Quién sabe y quién no?

Estoy seguro de que hay muchos asesores en el Ministerio de Salud que sí saben solucionar esto desde un punto de vista concreto. Algunos de ellos han sido mis compañeros de estudios, otros han sido mis alumnos, pero por otro lado me parece que sus voces no llegan a aquellos que toman la decisión política.

¿El presidente Martín Vizcarra no escucha?

El presidente para eso tiene ministros y cada ministro ve el sector, no sé si la actual ministra, porque es nueva, ha estado a cargo del Comando Covid que básicamente se encargaba de la parte hospitalaria, pero en este momento el presidente es quien debería comandar la lucha contra la epidemia.

‘ZAMORA CUMPLIÓ SU CICLO’

¿Le parece buena la medida de sacar al doctor Zamora y poner a la ministra Mazzetti al frente del Ministerio de Salud?

Me parece que el doctor Zamora cumplió su ciclo y la doctora Mazzetti es una médica de primer nivel que tiene experiencia en gestión pública y estoy seguro de que hará un buen trabajo.

Todos estamos alarmados. Si este ritmo de contagios sigue así, ¿qué es lo que va a pasar?

Lo que va a pasar es más contagios, más enfermos y más muertes porque ya el sistema hospitalario ha rebasado su capacidad de atención.

Voy a poner un caso hipotético. El presidente Vizcarra llama al doctor Bustamante y le dice: ‘Ayúdenos…’. ¿Cuál sería su primera medida?

Desde hace cuatro meses lo vengo diciendo. Al principio había pocos casos, era más fácil, pero ahora también se puede. La estrategia inicial de cortar la cadena de contagios es sencilla: identificar al infectado, cuarentenar a sus contactos y luego repetir esto de manera masiva y focalizada en diferentes sitios del país.

Hace unas semanas Pilar Mazzetti reveló que el número de fallecidos superaba los 40 mil. ¿El gobierno estuvo escondiendo las cifras reales?

Digamos que las puso en un cajón que nadie abría. En realidad las cifras estaban en el sitio web del Minsa, pero había que ser un experto para ingresar y hacer sumas y restas, y decir ‘oye, aquí hay más muertos de los que dicen que hay’.

Si una persona tiene el coronavirus, se está ahogando en su casa, no tiene acceso a oxígeno, va al hospital y no lo atienden, ¿qué hace?

Si se está ahogando el problema es que va a necesitar oxígeno y, si no recibe oxigenoterapia, ese paciente puede morir.

EL ASINTOMÁTICO

¿Los asintomáticos son los que están contagiando más en este momento?

El asintomático es alguien que tiende a contagiar más porque él no sabe que está infectado y como no se siente mal, no está en su casa o echado en cama, hace su vida normal. El que está aislado, enfermo, generalmente está en su cama, en su casa y no sale mucho. No tiende a contagiar.

¿En qué etapa estamos de la pandemia?, ¿la famosa meseta nunca llegó?

Estamos en la fase exponencial. Estamos yendo hacia ariba, trepando el cerro, la meseta.

¿Cuál es la mejor forma de protegernos o todos nos vamos a contagiar?

No, no. El Estado tiene que hacer su papel a nivel de salud pública que es lo que ya expliqué. Eso no lo podemos hacer ni usted ni yo, pero lo que sí podemos hacer nosotros es mantener nuestra distancia, usar una mascarilla, usar higiene de manos y evitar aglomeraciones. Si hacemos eso es muy poco probable que nos infectemos, así el resto del Perú lo esté. Tenemos que acercarnos a alguien para podernos infectar.

¿Es verdad, como lo ha escrito, que entre 30 y 40 peruanos mueren por coronavirus cada hora por inacción? ¿De quién?

Del gobierno, que es quien maneja al Estado, está en manos del Estado el detener la cadena de contagios. En nuestras manos está solamente el impedir que si hay un contagiado cerca este nos logre contagiar, pero el Estado debe cortar, evitar que haya gente nueva caminando por ahí con un virus que nos podría contagiar y matar eventualmente.

ECONOMÍA Y PANDEMIA

A su criterio, en este momento, ¿el gobierno debe priorizar la reactivación económica o la pandemia?

Es lo mismo porque sin eliminar la pandemia no hay reactivación económica posible.

Muchos consideran que ya no serviría una nueva cuarentena. ¿Usted lo cree así?

Yo también pienso que no sirve una nueva cuarentena general. Lo que hay que hacer es cuarentenar a las personas que han tenido contacto con infectados. Vamos a suponer que a usted le dicen: ‘Señor, lo vamos a tener que poner en cuarentena porque usted ha estado en contacto con el señor Pérez y a él le hemos encontrado el virus’. Usted se va a su casa, cierra su puerta y no sale 15 días.

¿Y cómo se le ayuda a una persona en ese estado?

Cada dos días hay que colgarle en la perilla de su puerta una bolsa con alimentos y tenga que comer, no salga a buscar comida ni busque dinero para comprar comida. De esa manera se asegura que usted no sale esos 15 días y si no sale no podrá contagiar a nadie.

Se habla de que los rusos han avanzado una vacuna, ¿tiene esperanza de que llegue a corto plazo?

Sí, los rusos están haciendo una fase tres acelerada. Lo que pasa es que es muy secreto el sistema ruso y no se conoce mucho de esa vacuna, pero como ellos están los ingleses, los chinos tienen tres vacunas candidato, los americanos tienen dos vacunas candidato, los alemanes, los israelíes. Hay decenas de vacunas candidato en este momento.

¿Cuándo creen que llegarán al Perú?

Se necesita primero que Perú tenga una razón para que nos la vendan o la proporcionen primero. No porque el cebiche es rico le van a dar vacuna al Perú. Nuestro país tiene que participar en un estudio de fase tres.

¿Quién es el culpable de que el sistema de Salud sea un desastre?

Por ejemplo, hoy he tuiteado una carta que dirige una empresa israelí al Congreso del Perú diciéndole que hace dos meses está ofreciendo plantas de oxígeno completas y ensambladas para despachar en dos días... Es caro el flete aéreo, pero si no tenemos para pagar un avión comercial podemos mandar aviones Hércules de nuestra Fuerza Aérea y recogerlas.

¿Y entonces qué pasa?

Bueno, hace dos meses que están esas cotizaciones en el Ministerio de Salud y se han mandado mediante un enlace, o sea uno hace solo un click y decarga. Ni siquiera han descargado las cotizaciones.

Insisto, ¿quién es el culpable de que el sistema de Salud sea un desastre?

El Ministerio de Salud es el sector responsable de la salud, entonces es verdad que el sistema de Salud no era el mejor del planeta al empezar la pandemia, pero si ni siquiera se puede comprar una planta de oxígeno en dos meses y no se ha podido comprar pruebas moleculares cuando se debió hacerlo. Se compró la prueba incorrecta. El problema está en la estructura de cómo se ha organizado el Ministerio de Salud, en donde hay mucha gente de primer nivel, pero también hay mucha gente que bloquea a las personas de primer nivel.

Muchas gracias doctor Bustamante, ¿alguna recomendación a la población?

Sí, la población lo que tiene que hacer es protegerse a sí misma y a su familia, y para eso hay que tener la barrera que es la mascarilla, el alejarnos de toda aquella persona que no conozcamos y que esté acercándose a nosotros, es decir, mantener una distancia mínima de metro y medio, evitar aglomeraciones y naturalmente la higiene de manos. Gracias Óscar.

