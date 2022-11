La Corte Suprema evaluó en una audiencia virtual este miércoles 16 de noviembre el recurso que presentó la defensa de Pedro Castillo para que se anule la investigación iniciada por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

En la sesión, el abogado del mandatario, Benji Espinoza, sustentó su apelación contra la decisión tomada en primera instancia al señalar que el artículo 117 de la Constitución establece textualmente que un presidente en funciones solo puede ser denunciado por cuatro delitos específicos.

En esa línea, aseguró que hay una inmunidad alrededor de este artículo y que históricamente todas las constituciones han planteado que un presidente no puede ser responsabilizado por hechos ajenos a estos cuatro delitos, donde se incluye traición a la patria.

“La Constitución expresamente no permite a fiscalía que pueda investigar al presidente de la República durante su mandato”, aseveró para luego también señalar que no se ha respetado el principio de igualdad porque a presidentes anteriores no se les inició una investigación como sí se ha hecho con Pedro Castillo.

En la otra orilla, participó la fiscal Silvia Sack Ramos quien aseguró que una investigación preliminar contra Pedro Castillo no atenta contra la Constitución.

“La inmunidad presidencial se encuentra garantizada aún así con la iniciación de la investigación preliminar porque el artículo 117 de la Constitución indica que se puede acusar constitucionalmente al presidente únicamente en determinados supuestos”, señaló la representante del Ministerio Público.

Por parte de la procuraduría general, tomó la palabra el abogado Joel Córdova Rojas, quien también aseguró que la Constitución permite investigar al presidente Pedro Castillo como lo está haciendo la fiscal de la Nación.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, encabezada por César San Martín e integrada por Manuel Lujan Tupez, María del Carmen Altabás Kajatt, Iván Sequeiros Vargas y Norma Carbajal Chávez, concluyó la audiencia y aseguró que se pronunciará de forma “inmediata”.