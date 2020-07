El expresidente del Congreso Daniel Salaverry utilizó sus redes sociales para referirse a la denuncia constitucional presentada en su contra por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por peculado doloso y falsedad ideológica en la investigación por presuntas irregularidades en sus informes de gastos de representación.

Asimismo para responderle al congresista Daniel Urresti (Podemos Perú), quien señaló que Salaverry se quedó “con la plata de los gastos de representación en el 2017”.

“¡Otro líder del fujimorismo en problemas! Fiscal de la Nación denuncia constitucionalmente a Daniel Salaverry por quedarse con la plata de los gastos de representación en el 2017. Falta que se declare perseguido político”, escribió Urresti en Twitter.

Al respecto, Daniel Salaverry solicitó que el Congreso le levante “rápido el antejuicio” a fin de que pueda responder ante la fiscalía.

“Asignación por representación no se sustenta porque es un ingreso sujeto a impuesto a la renta. Quien se aferra a su súper inmunidad y no quiere aprobar que sentenciados no puedan postular es usted (miedo a sus juicios). Levántenme rápido el antejuicio para que en la fiscalía se aclare todo”, sostuvo.

Además, exhortó al legislador de Podemos Perú a que no distraiga su atención de las actividades del Legislativo.

“No te distraigas Daniel Urresti, no vaya a ser que votes por un autoblindaje para tus juicios y después digas que te sorprendieron. En fiscalía aclararé todo, informe no es para justificar gastos, peritaje dice que mi firma fue falsificada. Deja el Twitter y empieza a leer proyectos”, aseveró.