El candidato por Perú Libre, Pedro Castillo , aseguró que en un eventual gobierno suyo no habrá más Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y que los fondos de los trabajadores irá a una gestión de un nuevo sistema nacional de trabajadores. “Para los trabajadores que están en el marco de la AFP, en nuestro gobierno no habrá más AFP”, indicó el candidato en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Tenemos que convocar a los trabajadores a nivel nacional y gestar un nuevo sistema nacional de trabajadores. ¿Por qué no un banco nacional de trabajadores administrado con ellos mismos y también con el Estado?”, apuntó.

Castillo se refirió, además, al desempeño del sistema de salud nacional durante la pandemia. Señaló que, mediante una nueva constitución, se garantizaría el derecho a la salud.

[EN VIVO] #DebatePresidencialJNE Pedro Castillo: El Perú exige un cambio estructural de la Constitución, convocar a un referéndum a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Acabaremos con los conflictos sociales ► https://t.co/uqp5gL62MN pic.twitter.com/YIdOEtU4gX — Canal N (@canalN_) March 31, 2021

“¿Antes de la pandemia, acaso los hospitales no colapsaban, acaso no había problemas de salud? En el Perú la salud no es un derecho, sino un servicio, por eso es un ‘sálvese quién pueda’”, anotó.

Por último, dijo que impulsaría una segunda reforma agraria y que subsidiaría las papeletas de tránsito que se impusieron durante la pandemia.