Es la primera mujer presidente de la República del Perú. Apurimeña. Abogada de profesión. Tiene 60 años. Dina Boluarte recibió a Trome en Palacio de Gobierno y le preguntamos lo que el pueblo quiere saber de esta crisis política que vive el país.

Señora presidenta, ¿es verdad que quiso renunciar dos veces y el premier Otárola la convenció para que siga en el cargo?

Totalmente falso.

En pocas palabras, ¿cómo resumiría este corto tiempo que tiene en Palacio?

Inicialmente asumí la responsabilidad en ese llamado de la Constitución por haber sido la primera vicepresidenta de la República, luego del golpe de Estado que diera Pedro Castillo. Me siento en esa gran responsabilidad, pero con una gran preocupación por lo que en estos cuarenta y tantos días están generándose violencias, destrozos, muertes que jamás pensé que así recibirían a la primera mujer presidenta en 201 años de nuestra vida republicana.

El país está convulsionado socialmente, ¿puede dormir bien en las noches?

La preocupación no nos deja dormir, muchas veces no nos deja comer nuestros alimentos de manera tranquila porque como mujer y como madre me preocupan todos nuestros hijos de todo el Perú.

Los presidentes siempre tienen a una persona a quien escuchan más. ¿Quién es su principal consejero?

Mi conciencia.

Presidenta, se han producido más de 50 muertes, ¿se siente responsable de alguna de ellas?

No, porque en principio creo que mi deber como presidenta y, conforme al marco constitucional y las leyes, es velar por la vida y la salud de los 33 millones de peruanos. La violencia no ha venido desde el gobierno. Los enfrentamientos se han dado en mitad de estas protestas violentas. Hay un derecho a la protesta pacífica, lo ampara la Constitución. En algún momento yo fui parte de esas marchas de protesta y he salido a marchar y a reclamar reinvindicaciones laborales, sociales, de justicia social, pero jamás levanté mi mano para incendiar, tomar aeropuertos o querer bloquear carreteras, porque ahí ya estaría irrumpiendo con el derecho que ya no es mío, sino de mi prójimo.

Dina Boluarte en entrevista con Trome desde Palacio de Gobierno. (Foto: Jesús Saucedo)

‘GOBIERNA CON LA DERECHA’

Las bancadas de izquierda la llaman traidora y hasta le dicen ‘fujimorista que gobierna con la derecha’. ¿Qué les respondería?

Bueno, ellos vacaron a Pedro Castillo. La izquierda con sus votos vacó a Pedro Castillo, en consecuencia Pedro Castillo los tendría que llamar a ellos traidores y no a Dina Boluarte.

En este momento, ¿quiénes son los principales enemigos y traidores del Perú?

Yo creo que los que están generando la violencia, el caos y el terror con una plataforma política y no con una agenda social que el país y las hermanas y hermanos del Perú necesitan.

Nunca se ha visto a una masa tan violenta en las calles, ¿cómo explica tanto odio, a qué lo atribuye?

Creo que ha habido toda una organización con suma anticipación. Me da la impresión de que el presidente que dio el golpe de Estado no quería quedarse solamente cinco años como democráticamente en la alternancia se debe dar, sino más de los cinco años, como ya lo dijo en algún momento un congresista hace como 15 años. Cuando tomemos el poder nos quedamos 20 años.

¿A través de qué mecanismos iba a hacer eso Pedro Castillo?

Este congresista ya lo dijo, hay una fuerza paramilitar que está generando la violencia, pero quiero decirle al pueblo peruano que esa fuerza paramilitar no la organizó Dina Boluarte. Yo tengo más de 40 días, nada más, en el gobierno y entré a ser presidenta después de un golpe de Estado y de que Pedro Castillo se puso al margen de la ley.

Diversos analistas, militares y policías ven a remanentes de Sendero Luminoso detrás de estas protestas. ¿También lo ve así?

Hay algunos dirigentes en algunas regiones que han sido identificados por la Policía, pero también por el Ministerio Público, en el sentido de que son expresidiarios acusados de pertenecer a Sendero Luminoso quienes estarían liderando estas movilizaciones.

Dina Boluarte en entrevista con Trome desde Palacio de Gobierno. (Foto: Jesús Saucedo)

‘YO HABÍA TOMADO DISTANCIA DE CASTILLO’

Pedro Castillo dio un golpe de Estado el 7 de diciembre y usted era su vicepresidenta. ¿En algún momento supo que eso iba a pasar?

No.

Pero, ¿por qué no? Si usted estaba tan cerca de él…

Con Pedro Castillo yo había tomado mi distancia en agosto del 2022 porque era arar en el desierto. Se le recomendaba una cosa, otra cosa, nunca me oía porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Nunca me oyó el expresidente, entonces yo decía a qué voy a Palacio, a recomendar o sugerir algo, sino me va a escuchar y tomé distancia.

Usted es una persona inteligente, ¿nunca lo sospechó?

No. La verdad, él tenía un grupo mu reducido de ministros con quienes conversaba y dialogaba. Hasta en una ocasión cuando había un consejo de ministros dijeron sin micrófonos, acá vamos a ver y planteaba este tema de la cuestión de confianza y algo quiso decir el ministro del Interior, y ahí un ministro le dijo ‘cállate, eso lo vamos a ver en un momento reservado’. Luego fue la premier (Betty Chávez) quien le dijo ‘sí, lo vemos en un momento reservado’. Entonces, era un grupo pequeño que discutía sus temas.

¿Cuándo se empieza a alejar de Pedro Castillo y por qué?

Porque veía que no había ningún cambio en nombrar ministros, viceministros, personas que pudieran trabajar de manera idónea en el aparato estatal.

Señora Dina, pero las denuncias sobre la corrupción de Castillo y su entorno salían todas las semanas y eran muy graves. ¿Alguna vez lo encaró, le dijo algo, qué te pasa Pedro?

Sí, no solamente una vez, sino en reiteradas oportunidades. Cada vez que salía en las noticias le preguntaba qué tan comprometido estaba él como presidente...

¿Y que le respondía?

Que no.

¿Se arrepiente de haber dicho que si vacaban a Castillo usted también se iba?

No, y eso es lo que no sabe la población de Puno y, si me permite, lo voy a explicar brevemente. Apenas llegamos a Puno, ese día, alguien del público enviado por una tercera persona me alcanzó una nota y me dijo ‘vicepresidenta, renuncie usted’, y ahí el presidente me da el micrófono y yo digo: A mí nadie me va a decir irresponsablemente que renuncie al cargo de vicepresidenta cuando hoy en el Congreso se está debatiendo la moción de vacancia. Si con esa moción de vacancia que no tiene sentido jurídico, ni constitucional ni político, vacan a un presidente, entonces yo me voy porque mañana va a estar igual, van a tener que vacar si es que vacan tan fácilmente a un presidente. Fue en ese contexto político que se dijo y aquí estoy en el mandato constitucional asumiendo la presidencia luego de un golpe de Estado que el mismo Pedro Castillo lo ha dado.

La gente se despide de los manifestantes cuando parten hacia Lima para protestar contra el gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte en la ciudad de Ilave, Puno, sur de Perú el 17 de enero de 2023. (Foto de Juan Carlos CISNEROS / AFP)

LA SITUACIÓN EN PUNO

¿Por qué dijo que Puno no es el Perú? ¿No cree que eso indignó aún más a la población de esa región?

No, primero si se han malinterpretado mis palabras yo quiero pedir disculpas públicas a las hermanas y hermanos, y a toda la región de Puno, a quienes amo con sumo corazón. Como ministra de Estado he trabajado más en la región de Puno porque sentí que la pobreza allí es de atender de manera rápida. Cuando dije esa expresión fue que mi deber como presidenta era para cuidar a los 33 millones de peruanos, no solamente Puno o no solamente Arequipa, o no solamente Apurímac, sino a los 33 millones de peruanas y peruanos.

¿Qué siente cuando en algunas zonas del país le gritan: ‘Dina asesina’ y ‘guerra civil’?

Tristeza porque ellos saben, los que gritan, que Dina no es ninguna asesina. Es una madre de familia que ama y quiere de corazón a los 33 millones de mujeres y hombres de nuestro país.

Siendo apurimeña, ¿considera que sus paisanos la quieren?

Yo recuerdo cuando fui a hacer el cierre de campaña a mi tierra Apurímac, la tierra del taita Arguedas y de nuestra gran Micaela Bastidas, no había un espacio para un alma más en esas plazas tremendas y hermosas de la capital de Apurímac, el querido Abancaycito. Mi pueblo me quiere, yo sé que me quiere, yo sé que en algún momento aquellas mentes radicales van a tener que, supongo yo, retroceder en su pensamiento radical porque eso no es Apúrímac. Apurímac es de un corazón ‘munay’ (hermoso).

Especialistas consideran que Betssy Chávez y Aníbal Torres, deben ser incluidos en investigación junto a Pedro Castillo por el golpe de Estado. (Foto: Presidencia de la República)

‘BETSSY TIENE AMBICIONES DE PODER’

¿Por qué Betssy Chávez la odia? ¿Cuál fue el problema que tuvo con ella?

(Sonríe) Ninguno, yo quisiera que usted le haga esa pregunta a ella porque de mi lado no tengo ningún sentimiento de nada. La considero como una mujer profesional y creo que con ambiciones de poder.

Pero ella y Aníbal Torres están siendo sindicados como los instigadores del golpe de Estado. ¿Es así?

Creo que Betssy Chávez y el asesor de la PCM de entonces le deben una respuesta al país.

Muchos la cuestionan a usted porque no decía nada cuando Aníbal Torres amenazaba con que ‘iban a correr ríos de sangre en el Perú’. ¿Qué tiene que decir?

Al doctor Aníbal nadie le podía hacer entender para que pueda cambiar su modo de dirigirse al pueblo peruano. Cuando tuvo esas expresiones hacia una periodista, no recuerdo su nombre, yo lo llamé varias veces y no me contestó. Sin embargo, hablé con su asesor y le dije ‘mira, sería bueno que pida disculpas’. Me respondió que era imposible que eso pueda hacerlo el doctor.

Cuando conversaba a solas con Castillo, ¿qué le decía? ¿Cree que está preso con justicia?

Él ha cometido un delito y está en prisión por el Poder Judicial y el Poder Judicial tendrá que resolver mediante el proceso que corresponda la situación de Pedro Castillo.

Correcto, pero ¿Pedro Castillo está preso de una manera justa?

Obviamente. Él salió, se puso al margen de la ley y quien se ponga al margen de la ley, la ley es la que tiene que accionar como corresponde.

¿Qué piensa de que ya exista una moción de vacancia en su contra?

Sí y es propuesta por estos señores de izquierda radical que no se sabe qué quieren. Primero dijeron adelanto de elecciones, luego renuncia de Dina Boluarte, ahora piden vacancia de Dina Boluarte, luego piden cambio de la mesa directiva, pues que se pongan de acuerdo en qué quieren.

Algunos analistas consideran que usted tiene una posición tibia y no rompe con su pasado. ¿Cree que una Asamblea Constituyente sería algo bueno para el Perú?

En este momento creo que no es la oportunidad porque hay situaciones tan importantes que resolver. Salimos de una pandemia. Luego nos llovió sobre mojado la guerra de Rusia y Ucrania. Ha entrado en crisis toda la zona agrícola, no es momento de hacer una Asamblea Constituyente ahora cuando la gente no tiene para comer y el próximo año va a ser peor. Yo creo que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Organicemos al pueblo para que si quieren hacer una Asamblea Constituyente, no depende de Dina Boluarte, es el pueblo a través de un referéndum que seguramente tendrá que pedirlo.

Está bien, pero usted en lo particular ¿considera que una Asamblea Constituyente es lo más propicio para el Perú?

Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la Constitución que tenemos a pesar de que esta ha sido muy modificada, hay algunos capítulos, y ojalá, más bien, se resuelva a través de reformas constitucionales, como el capítulo económico, por ejemplo, o como por ejemplo decir que la educación es un servicio y no un derecho, o cómo por ejemplo que la salud es un servicio y no un derecho. Yo creo que hay que corregir.

Usted ha dicho que los tiempos de Dios son perfectos para realizar una Asamblea Constituyente, entonces ¿a quién le debería tocar el turno para proponer dicha Asamblea, a este Congreso o al próximo? ¿Cuándo?

No, yo creo que no es tanto del Congreso ni nada. Primero hay que explicarle al pueblo, que usted habrá visto, han entrevistado a un señor que vino de Puno y le dijeron ¿qué es una Asamblea Constituyente? Y el señor no sabía. Hay que educar al pueblo, qué cosa queremos conseguir a través de una Asamblea Constituyente y eso toma tiempo, que el pueblo sepa qué cosa quiere a través de eso.

Manifestantes se enfrentaron a la Policia en la Avenida Abancay pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Fotos: Renzo Salazar

‘MATANZAS’

Algunas organizaciones de Derechos Humanos dicen que el Ejército ha cometido matanzas extrajudiciales y la señalan a usted como la responsable. ¿Cuál sería su respuesta?

Yo creo que esas afirmaciones son o falta de conocimiento o expresamente deliberadas. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero yo no tengo comando, es decir, yo no voy y les digo ‘oigan hagan esto o hagan aquello’. Hay un Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros. Se toman los acuerdos y luego para abajo son el ministro del Interior y el ministro de Defensa quienes con los generales, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, coordinan las acciones conforme al protocolo y el marco legal que también a ellos los acoge.

Es evidente que hay radicales que están aislando ciudades, ¿por qué se demoran tanto en desbloquear las carreteras?

Desbloqueamos. Hoy día podemos desbloquear todas. Hace poco hemos tenido solamente 6 carreteras bloqueadas y al día siguiente aparecen otras más.

El intento sincronizado de tomar cinco aeropuertos a la vez, ¿es un acto de terrorismo?

Yo creo que sí porque eso está concatenado y cuando está concatenado y generas terror y generas muerte, ¿cómo se califica eso?

Dina Boluarte en entrevista con Trome desde Palacio de Gobierno. (Foto: Jesús Saucedo)

PROVINCIANA

Algunos señalan a este gobierno cómo cívico-militar. ¿Usted cómo lo definiría?

No, este es un gobierno de una mujer provinciana que solo quiere trabajar en paz y en calma, y exhorto a la población peruana a reflexionar, a aquellos que están todavía sumidos en estas ideas beligerantes y violentas, ¡basta! El Perú quiere paz.

¿Cuál es la razón por la que varios presidentes de América Latina se solidarizan con Castillo?

Bueno, yo a mis colegas de estos países vecinos les digo si es que la ideología permite defender a un presidente que ha quebrado el Estado de derecho, ha quebrado la democracia con un golpe de Estado y encima está acusado por corrupción, si eso los hace hablar de una defensa ideológica, qué pena por ellos.

En periódicos importantes de Francia, Inglaterra y Estados Unidos se difunde la narrativa de que a Pedro Castillo tanto el Congreso cómo la derecha le han dado un golpe de Estado por racismo, ¿por qué no se hace una campaña para desmentir esas versiones?

Sí, yo creo que nos han ido ganando en la narrativa. Para empezar, quien ha dado el golpe de Estado es Pedro Castillo y nadie más. En su legítimo derecho y deber el Congreso ha convocado en ese momento a un Pleno y han votado, y 101 congresistas han votado por la vacancia luego del golpe de Estado de este señor.

¿A qué le tiene miedo?

A la mentira y la hipocresía.

¿Qué va a hacer su gobierno para imponer el orden si aumenta la violencia en el país?

Ese es un escenario que no tendría por qué darse, por cuanto confiamos en que los esfuerzos del diálogo que venimos desarrollando intensamente van a dar sus resultados pronto. Así como el accionar de nuestras fuerzas del orden que actúan en el marco de la Constitución y respeto a la vida. La gran mayoría de peruanos y peruanas quiere paz.

¿Va a renunciar?

Ya expliqué las consecuencias negativas para el país si yo renunciara en este momento. Eso no resuelve la crisis.

El Congreso una vez más no se puso de acuerdo en la reconsideración del adelanto de elecciones al 2023…

Lamento que el Congreso no haya logrado un acuerdo, yo los exhorto a colocar los intereses del país primero, antes de los intereses partidarios. Sin condiciones políticas, el Congreso debe definir lo antes posible el adelanto de elecciones generales.

¿Cuál sería su mensaje final a la población?

A mis hermanas y hermanos del Perú, les digo a todos ellos que trabajemos con esa responsabilidad de que somos peruanos y como tal necesitamos mandar un mensaje al mundo que no somos un país violento. Que no somos un país radical. Que queremos desarrollarnos, trabajar, estudiar en calma y en paz. Y para finalizar siempre voy a usar las palabras de nuestro incanato: ama llulla (no seas mentiroso), ama sua (no seas ladrón), ama quella (no seas ocioso).

Gracias presidenta Boluarte…

Muchas gracias a usted.

MÁS INFORMACIÓN: