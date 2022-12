La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que no habrá “más gabinetes en las sombras”, en alusión a las investigaciones fiscales por supuestos casos de corrupción que se hicieron durante la gestión de Pedro Castillo, y además que será un gobierno de transición que pase los siguientes meses en piloto automático.

“En estos 21 días de nuestro gobierno hemos dado trazos y señales en esa dirección. El país ha sido testigo de ello. No más gabinetes en la sombra. Tenemos un solo gabinete de ministras y ministros comprometidos con el país. Un gabinete ejecutivo, dialogante que viajará permanentemente a resolver los problemas de la población”, indicó la mandataria durante su pronunciamiento final tras la reunión con la Comisión de Alto Nivel Contra la Corrupción en Palacio de Gobierno .

Asimismo, la jefa de Estado señaló que la juramentación que hicieron sus ministros sobre luchar contra la corrupción no quedará solo como un “saludo a la bandera” sino que hará que se cumplan todas las promesas. “Haber juramentado a los ministros y ministras bajo el compromiso de no cometer actos de corrupción no será un saludo a la bandera. No quedará en letra muerta, no es un juramento para la tribuna, como se ha hecho tantas veces en el pasado. Se hará cumplir estrictamente”, aseveró.

Pese a tener la característica de ser un gobierno transitorio hacia un adelanto de elecciones fijado para abril del 2024, Boluarte aseguró que no pasará los siguientes meses en piloto automático. “Pese a ser un gobierno de transición, no estaremos en piloto automático. Será un gobierno de acción para no dejar las cosas como están. Después de ordenar la casa, vamos a adoptar medidas concretas y efectivas en salud, educación, agua potable, agricultura, seguridad, reactivación económica para mejorar las condiciones de vida de nuestra población”, manifestó.

“No es tiempo de ser indiferentes ni de diluir responsabilidades. Es tiempo de hacernos cargo del problema, de colaborar mutuamente y de construir desde nuestros respectivos sectores un nuevo tipo de liderazgo”, añadió.

Declaraciones de Dina Boluarte en sesión extraordinaria

NO MÁS VIOLENCIA

En una reunión con comunidades originarias de Loreto, la presidenta lamentó las muertes ocurridas durante las violentas protestas en el interior del país, llamando a la calma y a la no violencia, sobre todo en las regiones de Puno, Cusco y Arequipa.

Presidenta del Perú Dina Boluarte se reunió con las comunidades de los 7 pueblos originarios de Manseriche de la región Loreto. Fotos: jorge.cerdan/@Photo.gec

“La violencia no genera desarrollo”, aseguró la jefa del Estado.

Además, respaldó el despliegue de la PNP y las Fuerzas Armadas al declararse el estado de emergencia.

“Si ha tenido que salir la Policía y el Ejército era para salvaguardar la vida, la paz y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Hay un grupo que está detrás de la violencia, yo espero que ellos lleguen a entender que esa no es forma de llegar a acuerdos democráticos”, dijo.

