Siguen las sorpresas de resultados electorales. Los hermanos Iñigo Peralta hacen noticia no solo porque Clodoaldo Kevin (23) se convirtió en el burgomaestre más joven del Perú y asumirá la alcaldía de Villa El Salvador, sino porque su hermano Guido, exalcalde de esa comuna, postuló a Villa María del Triunfo y ganó, pese a la tacha del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ha presentado acción de amparo.



El municipio villamariano ‘amaneció’ cerrado con candado y cadenas y hubo protestas. “Hay personas atrincheradas”, dijo el actual alcalde, César Infanzón Quispe, impedido de entrar. Él retornaba de licencia dada por el JNE porque estuvo en campaña electoral.



CHORRILLOS

​

En el sillón municipal de Chorrillos siguen los Miyashiro. ‘Es voluntad del pueblo’, dijo Augusto Miyashiro Ushikubo, electo alcalde. Señaló que son 20 años de gestión de su padre y pedirá a Contraloría esclarecer las presuntas irregularidades.



En dos distritos limeños ganó un partido pese a no tener candidato. En Comas, Acción Popular, sin candidatura en esa jurisdicción, obtuvo 87,504 votos y el partido Podemos Perú, con candidato José Villanueva Huamán, consiguió 70,154 votos.



EL SEGUNDO



En San Juan de Lurigancho, sin candidato también ganó ‘la lampa’, con 129,891 votos, seguido de ‘Podemos Perú’ con su candidato Alex Gonzales Castillo y 122,962 votos.



Julio César Castiglioni, especialista en temas municipales, señaló que el JNE deberá proclamar como alcalde al de la segunda votación más alta y que en las cédulas no debió aparecer símbolo que no tenía candidato.