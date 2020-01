¡El pueblo lo encara! Mijael Garrido Lecca sigue levantando polémica pero esta vez no se trata de sus falsos puestos en el Ejército Peruano, ni sus podas de arbolitos para poner carteles de campaña, ni sus fugas de la policía, sino que el candidato aprista generó una ola de indignación por asegurar que no está de acuerdo con el recorte de sueldo de los congresistas.

En un debate organizado por Panorama, que se realizó en plena vía pública para que los votantes puedan hacerles llegar sus preguntas a los candidatos, Mijael y Alberto de Belaúnde tocaron varios temas como el seguro social, la inmunidad parlamentaria y el sueldo de los congresistas.

“Si el salario de un congresista fuera 3 mil soles a ver quiénes se postularían? Allí vamos a ver quiénes son los patriotas”, dijo una mujer. “La verdad no estoy seguro cuánto gana un congresista...”, respondió el aprista generando una ola de abucheos.

“No creo que haya que caer en la demagogia de decir ‘hay que pagarles poquísimo a los congresistas’ porque sino los mejores de cada universidad tienen que poder solventar su vida ¿por qué? No queremos congresistas que roben, no queremos congresistas que se vendan al lobby de la gente”, dijo Mijael Garrido Lecca, generando la indignación de la gente.

En ese sentido, propuso que, al igual que los regidores, los congresistas deberían cobrar ‘dietas’. “Si no vas a chambear, no cobras. Que se les pague el sueldo a los que chambean. Si no pasas tarjeta y no vas a la comisión, no cobras y ya está”, dijo el candidato aprista.

Sin embargo, la parte más polémica de su discurso se dio cuando se aventuró a hablar sobre sus finanzas personales. “Yo les pongo un caso. Yo estoy endeudado, tengo 30 años, no he heredado ni un centavo y tengo que pagar 18 años de crédito hipotecario. Con 3500 soles no puedo solventar ser congresista. Les estoy siendo absolutamente sincero, lo que voy a hacer es ganarme el sueldo de un congresista trabajando desde la madrugada hasta que termine el día para tener las mejores leyes”, indicó.

Indignada, una mujer tomó con ironía la posición de Garrido Lecca y le explicó la situación de miles de peruanos que tienen que pagar sus deudas son sus sueldos de hasta 2 mil soles. “Mira que lindo ¿no? Yo también voy a ser congresista jajjaa que chistoso eres. Quiere decir que tú vas a entrar para pagar tus deudas y nosotros que solamente ganamos 1200 soles o 2000 tenemos que pagar nuestras cuentas honorablemente”, dijo.

Mijael Garrido Lecca dice que sueldo de 3500 no le alcanza. Panorama | La Salita del Sin | TROME