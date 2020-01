¡No titubeó para encararla! Un comerciante de un mercado capitalino se enfrentó a la candidata por Solidaridad Nacional, Rosa Bartra, quien llegó a su lugar de trabajo a darse un baño de popularidad días antes de las Elecciones 2020. Momento se hizo viral en Facebook y generó cientos de reacciones.

Según se ve en el video, Bartra se acerca al puesto del comerciante acompañada de sus seguidores. “Ahí está la rata mayor”, dice el indignado vendedor antes de que la excongresista de Fuerza Popular le extienda la mano para saludarlo.

“No no no, no me quiero manchar con la corrupción. Avancen no más sinvergüenzas”, dice el empresario. En ese momento, un joven se acerca y parece decirle que deje de grabar. “Usted no me diga lo que yo tengo que hacer señor. Sinvergüenzas. ¿Qué? O sea porque vienen con su tira de maleantes me van a asustar a mí...payasos”, agregó muy molesto.

El comerciante siguió encarando al joven, que al parecer sería un ciudadano venezolano. “Fuera de acá pirañas, delincuentes. Miren pues, un venezolano viene acá a amedrentarme (...) Mírenles la cara señores, esta es la gente de ‘La Resistencia’ dice, según ellos son ‘La Resistencia’... la resistencia de la delincuencia”, indicó fastidiado.

Segundos después, cuando una seguidora de Rosa Bartra le dejó un polo de Solidaridad Nacional sobre su mercadería, el vendedor lo arrojó al piso. “No no, eso es basura. Yo no me mancho con esa estupidez. Yo no me vendo por cochinadas. Vienen a ensuciarme mi puesto. Avance, avance señora”, dice en el video.

