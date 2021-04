El ministro del Interior, José Elice, aseguró que no se ha dado ninguna disposición que impida u obstaculice el ejercicio del derecho de sufragio, el próximo domingo 11 de abril, a los miembros de la Policía Nacional (PNP).

En el marco de las Elecciones Generales del 2021, el titular del Mininter aseguró en Twitter que cualquier información contraria al voto que ejercerán los integrantes de la institución policial es “falsa”.

“No se ha dado ni dará disposición alguna que impida u obstaculice el ejercicio del derecho de sufragio, el próximo 11 de abril, a quienes integran la Policía Nacional del Perú. Cualquier afirmación al respecto es falsa”, escribió en la red social.

Cabe indicar que la Ley Nº 28480, aprobada en segunda votación en 2005, faculta a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a ejercer su derecho al voto y la participación ciudadana.

No obstante, no pueden postular a cargo de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro.