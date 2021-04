Rafael Santos fue candidato a la Presidencia de la República en las Elecciones Generales que se desarrollaron el pasado 11 de abril. Ahora se pronunció sobre la segunda vuelta que enfrenta a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre). Afirmó que aunque le cuesta hacerlo, votará por la hija del exmandatario Alberto Fujimori, porque primero se encuentra el Perú.

“No soy keikista, no soy fujimorista y me cuesta votar por Keiko, me cuesta mucho. Pero quiero más a mi país que el odio que puede tener, me cuesta mucho, pero lo voy a tener que hacer porque mi país está primero, el futuro de mis hijos está primero”, manifestó.

Santos indicó que le exigirá públicamente a la candidata presidencial de Fuerza Popular crear una secretaría anticorrupción adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con rango ministerial y que participe de las reuniones del Consejo de Ministros.

“Esta secretaría debería articular acciones con la Contraloría, la Policía Nacional y la Fiscalía para realizar auditorías en los ministerios, gobiernos regionales y locales en contra de quienes cometen actos de corrupción”, acotó.

‘MUY RADICAL’

Respecto a Pedro Castillo dijo que tiene una posición muy radical, ideologizada, que llegará para quedarse (perpetuarse en el poder) y que plantea ‘una ideología trasnochada que ha fracasado en Cuba y Venezuela’.

“Tenemos otra opción, pueda que sea mala, pero no es la peor, así sea una K, una Z o Y, cualquier cosa será mejor que una ideología marxista, leninista que no va a salir del poder; está incitando a que el pueblo se levante si no sale elegido, eso es generar odio”, precisó.

Santos aseguró que es de las personas que cree que se deben construir puentes para unir a los peruanos que viven a un lado del río y del otro, y no de construir muros que impiden el desarrollo y no traerán progreso.

Sostuvo que duda de un eventual triunfo de Pedro Castillo, pues los peruanos, por más humildes que sean, son inteligentes y no van a respaldar una propuesta que ha llevado al Parlamento a personas vinculadas al terrorismo, responsables de la muerte de miles de peruanos.

Cabe indicar que la segunda vuelta electoral, que enfrentará a Keiko Fujimori y Pedro Castillo, se desarrollará el domingo 6 de junio. Serán más de 25 millones de peruanos, tanto en el país como en el extranjero, que tendrán en sus manos el futuro de nuestro Perú.