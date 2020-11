El precandidato presidencial del partido Vamos Perú, Virgilio Acuña, fue acusado de tocamientos indebidos en setiembre pasado, pero en su defensa aseguró que es víctima de amenazas de muerte.

El aliado político del líder etnocacerista Antauro Humala dijo que se trata de “una maniobra” y acusó directamente al congresista José Vega (Unión por el Perú), afirmando que el jueves recibió llamadas amenazantes de él y de otra persona.

“Expreso mi total rechazo a este circo que quiere montar Pepe Vega, el famoso Cuello Blanco, con el exaprista Carlos Armas, cuando pretenden denunciarme de tocamientos indebidos con una ciudadana americana”, dijo a RPP Noticias.

“Ayer me llamaron, primero Carlos Armas y luego Pepe Vega, para anunciarme de esta conferencia y decirme: ‘te voy a destruir’. Al final de la conversación los dos me han dicho: ‘Virgilio tu vida está en peligro’ y me han amenazado de muerte. Yo siento que actúen con tanta bajeza y hagan tanto circo cuando todo el Perú sabe lo correcto que soy”, añadió.

Niego tajantemente las acusaciones de tocamientos indebidos. Acuso esta difusión, justo cuando lanzo mi precandidatura, totalmente política, como venganza del congresista Pepe Vega, de UPP. Ayer me lo hizo saber, aparte de amenazarme de muerte. Pediré garantías para mi vida. — Virgilio Acuña (@virgilio_acuna) October 30, 2020

Según la denuncia pública, los hechos ocurrieron en el restaurante La Rosa Náutica de la Costa Verde, donde se habían reunido con la finalidad de tratar temas sociales el pasado 1 de marzo.

Al finalizar la reunión, la agraviada señaló que Virgilio Acuña Peralta se sobrepasó con ella, “violando su intimidad con actos de connotación sexual”.

La denuncia fue presentada el pasado 17 de setiembre y hasta el momento no hay respuesta alguna. La agraviada se comprometió a presentar las pruebas para sustentar su acusación contra el precandidato presidencial de Vamos Perú.