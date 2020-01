Mauricio Mulder estuvo esta mañana en la franja electoral de ATV Noticias, donde habló de su postulación al Congreso de la República, cuyas elecciones son este próximo 26 de enero.

El exparlamentario aprista no pudo evitar ser consultado por el acto de racismo que tuvo Mario Bryce de Solidaridad Nacional con Julio Arbizu, durante un debate organizado por el diario El Comercio. Allí, el también periodista le regaló un jabón al exprocurador en referencia a su color de piel.

La conductora del matinal, Carla Muschi, le consultó si alguna vez le ha molestado que lo llamen ‘perro’, como lo atacan principalmente en las redes sociales. “Siempre me ha molestado porque es una manera de degradar el debate y sin embargo nadie dice nada, no hay ninguna solidaridad”, aseguró Mulder.

Asimismo, indicó que uno de los que más lo atacaron fue Julio Arbizu, por lo que no entiende cómo se siente ofendido porque le ‘alcanzan un jaboncito’. “Yo le dije báñate pero después de que él me dijo cinco veces perro”, agregó.

Frente a ello, la periodista quiso hacerle una broma al exparlamentario, quien aseguró que su más importante tarea dentro del Congreso es la fiscalización. “Bueno, en todo caso, si usted dice que se ha especializado en fiscalizar, hace un buen trabajo de sabueso. Que le digan en todo caso que es un perrito sabueso”, dijo Muschi desatando la risa de Mauricio Mulder.

“Jajaja ya para qué me voy a molestar. Eso no me molesta, pero si la fiscalización es un trabajo de sabueso lo voy hacer”, agregó el miembro de la Comisión Permanente.

Conductora de ATV trolea a Mauricio Mulder. Video: ATV | TROME