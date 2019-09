Fernando Cillóniz: ‘Me decepciona Martín Vizcarra, pues no pone mano dura’ | ENTREVISTA | VIDEO

POR: ÓSCAR TORRES



Mientras siguen los desencuentros entre el Gobierno y el Congreso para llegar a un acuerdo sobre el adelanto de elecciones, existen peruanos dispuestos a suceder a Martín Vizcarra en Palacio. Entre ellos está el exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz (68). El ingeniero económico de profesión y empresario agrícola conversó con Trome sobre la complicada coyuntura política.



Señor Cillóniz, ¿está de acuerdo con el adelanto de elecciones?

No estaba de acuerdo con el adelanto de elecciones, pero se ha generado tal nivel de incertidumbre que bueno, pues, que venga.



Algunos analistas opinan que se vive un desgobierno. ¿Quién es el responsable?

El Gobierno.



¿Específicamente?

Bueno, el presidente (Vizcarra) ha inducido e impuesto la incertidumbre en el país innecesariamente.





Todo parece indicar que Martín Vizcarra no cederá con el adelanto de elecciones y el Congreso pedirá su vacancia. ¿Cuál es la solución?

Hay que verla. Nadie ha llegado a una solución contundente. Yo escucho a abogados, constitucionalistas y políticos que están pronosticando una caída del presidente Vizcarra y otros que no. Así que esa es la incertidumbre a la cual me refiero.



Usted ha sido gobernador regional de Ica y es empresario. ¿Qué es lo que más le molesta de todo lo que está sucediendo?

La corrupción que maltrata al pueblo y no necesariamente, la de alto vuelo.



TÍA MARÍA



Los opositores al Gobierno dicen que Vizcarra no da la talla para gobernar, ¿piensa lo mismo?

Bueno, no dio la talla en Tía María, ¿no? Por eso están hablando en esos términos.



Pero el oficialismo dice que el llamado ‘fujiaprismo’ es el causante de este caos político por blindar a corruptos y entorpecer la labor del Gobierno...

El Congreso es indefendible, es corrupto, inoperante, maltratador y todo lo demás, pero no es responsable de Tía María, no es responsable de la fallida reconstrucción del norte, no es responsable de muchas inacciones de parte del Ejecutivo.

Usted prácticamente ha lanzado su candidatura, ¿por qué quiere ser presidente?

No es que quiero ser presidente. Yo me siento obligado a comprarme el pleito. Yo pensé que iba a volver a mi vida privada, pero las circunstancias me están llevando a aceptar el desafío.



Le puede dar la primicia a Trome... ¿por qué partido va a ir?

No la tengo. Estoy conversando con ‘Somos Perú’, con ‘Perú Patria Segura’, tenemos también llamadas del ‘Partido Popular Cristiano’; entonces, me faltan pocos días.



¿De quién está más cerquita?

Yo diría que de ‘Perú Patria Segura’.



AGUA Y EDUCACIÓN



Para el pueblo que no lo conoce, ¿cómo se define? ¿De derecha, de centro o de izquierda?

En el nombre del agua, la salud, la educación y la seguridad.

¿Cuál es el principal problema que tiene el Perú en la actualidad?

La corrupción.



¿Le preocupa que la economía esté estancada y se esté perdiendo empleos?

Mucho, me preocupa mucho porque las bases macroeconómicas son muy sólidas y el Perú debería estar creciendo a ritmos muy acelerados.



¿A qué cree que se debe que esté aumentando tanto la inseguridad ciudadana y qué debemos hacer?

La corrupción es responsable de la inseguridad ciudadana cuando los policías se corrompen. También es responsable del fracaso de los servicios de salud, como lo estamos viendo en estos días. No es falta de presupuesto ni infraestructura, ni falta de técnicos... La corrupción es la responsable de la mala educación que tenemos en el Perú. Es responsable de la pésima infraestructura, sobre todo, en materia de agua.

¿Por qué la mayoría de la clase política del Perú recibió sobornos de Odebrecht, desde su punto de vista?

No son íntegros y me refiero a empresarios, a presidentes, a ministros, viceministros, directores... Es la podredumbre.



Y usted, ¿es íntegro?

Yo soy íntegro como muchos peruanos, millones de peruanos y, si algo tengo que decir es que ahí donde está la corrupción, convive la integridad...



ALAN



¿Qué pensó cuando se enteró del suicidio del expresidente Alan García?

Terrible. Lo que yo sentí, en honor a la verdad, es que se sintió descubierto.



¿Considera que Toledo es culpable de haber recibido 35 millones de dólares en coimas?

Sí.



¿Para usted, Alberto Fujimori fue un buen presidente?

En el balance, sí. Yo no voy a defender la corrupción, no voy a defender la forma cómo renunció, pero reconozco la estabilización económica, la pacificación y, sobre todo, la reforma del Estado.

En la encuesta que realizó Ipsos Perú y que publicó Semana Económica, usted figura primero, junto a Julio Guzmán, en las preferencias electorales. ¿Qué opina del ‘Moradito’?

Prefiero no opinar sobre él. La verdad que no lo conozco mucho, aparte de un almuerzo muy cordial que tuve con él.



¿Y de Forsyth?

Admirable. Yo creo que a pesar de su juventud, él ha marcado la pauta. El Perú quiere autoridad y liderazgo.



Se dice que al peruano le gustan los gobernantes que pongan orden y tengan mano dura, ¿usted la tiene?

Sí. La puse en Ica y por eso Forsyth tiene tanta aceptación y por eso me decepciona Vizcarra, pues no pone mano dura.



‘KEIKO SE PELEÓ CONMIGO’



Llegó a la presidencia del Gobierno Regional de Ica por el fujimorismo, ¿por qué se peleó con Keiko?

Porque ella perdió y ella se peleó conmigo, pero en realidad yo me peleé con los congresistas de Fuerza Popular y de otras agrupaciones políticas, precisamente por el clientelismo que quisieron imponerme.

¿Respalda el trabajo de los fiscales Vela y Pérez?

Sí.



¿Cuál fue su principal obra en Ica?

El agua. La hermandad del agua con Huancavelica. La lucha contra la corrupción a todo nivel, principalmente a nivel congresal, pero el agua, el agua para mí es lo más gratificante. Lo que hicimos con Huancavelica.



¿A qué político admira?

Luis Bedoya Reyes, Haya de la Torre, Fernando Belaunde.



Si llega a ser presidente del país, ¿qué es lo primero que haría?

Lucha contra la corrupción.



Se reafirma al decir que los peruanos tenemos la peor educación del mundo, ¿por qué?

No creo que sea la peor, pero no es buena y en realidad, sí se puede mejorar la educación.



Usted manifiesta que la familia es la base de todo, ¿qué es lo que quiere decir con eso?

El delito más denunciado en las comisarías peruanas es violencia familiar, más que robo callejero, más que asaltos a celulares y cosas por el estilo. Y violencia familiar es que el esposo le pega a la esposa y que violan a los niños y niñas, eso para mí es la desintegración total de la familia y eso me preocupa.

¿Se considera ‘pituco’ o tiene calle?

Tengo calle.



¿Cómo cree que el Perú debe llegar al Bicentenario?

No. El Perú va a llegar al Bicentenario bien malogrado. Nosotros estuvimos peor en los finales de los ochenta, de los noventa y nos levantamos de las ruinas, de las cenizas, pero ahora estamos volviendo a caer.



Gracias, señor Cillóniz, ojalá se acaben todos estos líos políticos por el bien del Perú y que exista una salida digna a estos graves problemas...

Gracias a usted.

CONÓCELO UN POCO MÁS...



¿A qué se dedica actualmente?

Yo soy empresario agrícola. Producimos uvas de mesa en Humay y tengo una empresa que se llama INFORMACCIÓN (Información para la acción), que vende información de mercados.



¿En qué universidad estudió Ingeniería Económica?

En la UNI, a mucha honra.



¿Es católico?

Sí.



¿Un libro?

‘El Quijote’.

¿Una película de cine?

‘Lo que el viento se llevó’.



¿Es casado?

Sí.



¿Hijos?

Cuatro hombres y dos nietos hombres, ni una ‘chancleta’.



¿Perú?

La maravilla.