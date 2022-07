FUERTE. El congresista de Alianza Para el Progreso, Freddy Díaz, fue acusado de violación sexual contra una trabajadora del Parlamento. La presidenta de la institución, Lady Camones, dio detalles de esta denuncia y reveló que su colega se encuentra no habido, por lo que está siendo buscado por la Policía Nacional.

“Ella indica que ha sido víctima de violación sexual, la Policía ha actuado acorde a sus competencias y le ha practicado un examen toxicológico porque aparentemente habría sido dopada y luego violada. Indican que luego del examen médico legista, hay lesiones recientes, ya se está investigando ”, dijo la titular del Congreso a RPP.

Según remarcó Camones, los efectivos policiales llegaron hasta el despacho de Freddy Díaz, sin embargo, no lo encontraron. Además, no se tiene conocimiento de dónde vive en Lima.

“ Aún no lo han ubicado, se encuentra como no habido . Él en su DNI tiene la dirección de Cerro de Pasco y se desconoce cuál es la dirección de su domicilio aquí en Lima, hasta el momento no se tiene conocimiento de ello. Están haciendo la búsqueda, sabemos que han ido al Congreso para indagar sobre su paradero pero nadie lo ha visto”, precisó.

HABRÍA SUCEDIDO EN OFICINAS DE AZÁNGARO

Asimismo, la presidenta del Congreso señaló que el delito cometido de violación sexual habría cometido en las oficinas de Azángaro, por lo que se solidarizó y le ofreció el respaldo a la víctima.

“Lo que corresponde es un delito de infragrancia y la detención inmediata del congresista que en estos momentos no se encuentra habido”, reiteró.