El congresista no agrupado Freddy Díaz fue blindado por el Parlamento al no ser inhabilitado por 10 años de la función pública, tras la denuncia de violación sexual que pesa en su contra. La víctima que acusó al legislador salió al frente y conversó con el periodista Jaime Chincha, demostrándole su completa indignación.

“ Algunas congresistas incluso han salido a su favor diciendo que es justificable porque nosotros teníamos una relación , qué pena por ellos. Lo primero que sentí fue odio, pero luego pena, cómo es posible que demuestren tanto machismo. Exministras de la Mujer me han dado la espalda”, dijo.

Según dijo la víctima de agresión sexual, continuará con este caso en instancias judiciales, pues no parará hasta ver tras las rejas al parlamentario Freddy Díaz.

“Mi lucha no es en el Congreso, nunca lo ha sido, y del Congreso ya no puedo esperar nada. Mi lucha siempre ha sido en el terreno judicial y es ahí donde voy a llegar hasta el final. No me voy a detener. Yo lo voy a ver preso. Y esos 10 años de inhabilitación que le querían dar, no le van a servir de nada para los 25 años que va a pasar preso”, acotó.

TROME | Mujer que denunció por violación a congresista Freddy Díaz responde

CONGRESO Y SU BLINDAJE A FREDDY DÍAZ

Una vez más, el Congreso de la República causa polémica tras decidir no inhabilitar al parlamentario Freddy Díaz, pese a que una trabajadora de su despacho congresal lo denunció por violación sexual. Con 60 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones, el Pleno blindó y respaldó al congresista.

El actual congresista es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de violación sexual en agravio de una trabajadora del Legislativo. Incluso, Freddy Díaz también habría ingerido licor en las instalaciones del Congreso .

Como se recuerda, la víctima acudió al Ministerio de la Mujer para dar cuenta de la agresión sexual en su contra. Tras esto, la entidad procedió a solicitar a la Fiscalía que actúe inmediatamente.