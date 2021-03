El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, se refirió de una manera poco elegante a la relación entre su padre, el embajador George Forsyth, y su madre, María Verónica Sommer.

En el programa “Beto a saber”, el exfutbolista afirmó que su padre “conquistó Chile” cuando se casó con su madre, quien fue Miss Chile 1976, de ascendencia alemana.

“Mi papá estuvo en Chile y conoció a la Miss Chile. Mi madre fue Miss Chile. Como buen peruano se trajo a la Miss Chile, a la número 1. Fue y conquistó Chile. Le dimos su venganza”, expresó.

“En esa época al casarse tenía que ser peruana. Yo nací de padres peruanos porque mi padre trabajaba en la embajada peruana en Caracas. Mi madre tiene su nacionalidad chilena y peruana”, aseguró.

Asimismo, Forsyth aseguró que no fue chileno “ningún segundo de su vida” y negó que las frases sobre la relación entre sus padres sean machistas.

“No soy chileno ningún segundo de mi vida porque no fui inscrito en el Consulado de Chile. No tengo nada que sea chileno, no tengo la nacionalidad chilena”, refirió.

“Mi madre es chilena y padre fue y conquistó Chile, eso fue lo mejor. Si hubiese sido al revés también fue y se trajo al más guapo de Chile”, añadió.