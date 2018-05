Gino Costa: "Keiko Fujimori busca callar a la prensa"

Después de que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , avalara las palabras del presidente del Congreso de la República , Luis Galarreta, quien dijo que se aprobará una ley contra ‘medios mermeleros’, el legislador Gino Costa (No Agrupados) indicó que la verdadera intención del fujimorismo ‘es callar a la prensa’ .



“Yo creo que en este caso el presidente del Congreso de la República ha actuado mal, ha dado una respuesta inapropiada fuera de lugar, porque lo que ha hecho es amenazar a los medios de comunicación por hacer preguntas incómodas”, señaló Gino Costa en el programa ‘No Hay Derecho’, de Ideeleradio.



Gino Costa agregó que es preocupante que Keiko Fujimori haya salido a respaldar a Luis Galarreta. Estimó que el proyecto impulsado por Mauricio Mulder (Apra) debería ser archivado tras las declaraciones de la excandidata presidencial.



“En el fondo sería una medida que, probablemente, responde a la decisión de la máxima lideresa de Fuerza Popular de contar con un herramienta para callar a la prensa libre. Me parece en efecto preocupante, confirma la sospecha que teníamos y hace más necesario que nunca que ese proyecto no salga adelante”, remarcó Gino Costa .