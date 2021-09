El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, advirtió a la empresa explotadora del gas de Camisea a renegociar el reparto de utilidades, si no optarán por la nacionalización.

“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, señaló a través de una publicación en Twitter.

Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento. — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) September 26, 2021

Pese a que el presidente de la República, Pedro Castillo, y el ministro de Economía, Pedro Francke, reiteraron durante el viaje internacional que el Gobierno no tiene planes de expropiar, el primer ministro contradice la posición del Ejecutivo conminando a la empresa concesionaria del gas Camisea.

“No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú”, manifestó el jefe de Estado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde Washington.

Además, en diálogo con Canal N, Pedro Francke subrayó que la administración de Castillo Terrones. “No vamos a expropiar el gas de Camisea. Las empresas privadas seguirán explotándolo. Nosotros queremos asegurar que sirva para que los peruanos tengan un gas más barato en su casa”, manifestó el ministro de Economía en agosto pasado.

No obstante, el pasado 13 de setiembre, Pedro Castillo expresó su intención de “recuperar” el yacimiento del gas de Camisea (Cusco), uno de sus principales ofrecimientos cuando era candidato a la presidencia y que mencionó el pasado 29 de julio en la ceremonia simbólica de asunción al mando en la Pampa de la Quinua en Ayacucho.

“Nos vamos a comprar el pleito de recuperar el gas de Camisea para todos los peruanos”, dijo en un breve discurso en la Plaza de Armas de Chota.

“Muchos no quieren, hay personas que no quieren ver el desarrollo del país, porque se han acostumbrado a decir que estamos en un crecimiento económico y ya es tiempo de que el crecimiento esté equilibrado con el desarrollo del país”, afirmó.