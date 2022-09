El legislador de Perú Libre y candidato a presidente del Congreso, Guido Bellido, aseguró que la oposición se ha “apoderado” de la Mesa Directiva, por lo que su presidente, que se elige este lunes, no debe pertenecer a estos grupos.

“Una Mesa Directiva que pertenece a todas las bancadas tiene que ser mesa imparcial, la oposición se ha apoderado de la Mesa Directiva y eso no es correcto y cuando eso ocurre, cuando la mesa no es imparcial, ocurre lo que estamos viendo. Necesitamos una Mesa imparcial que unifique las posturas, entre bancadas. Pero no puedes tener al poder legislativo para enfrentar el Ejecutivo, esa es la orientación que debe cambiar”, manifestó a RPP.

En otro momento, dijo tener confianza en poder hacerse por la victoria, así como la capacidad de generar consensos necesarios entre bancadas y el Gobierno.

“Pienso que puedo ganar, tenemos la actitud y la disposición. Vamos a asumir las responsabilidades que nos demanda el país, apegados a la norma establecida, sin darle mal uso del poder legislativo”, añadió.

Este lunes, se llevará a cabo la elección del nuevo presidente del Congreso, quien reemplazará en el cargo a Lady Camones. En total son seis los candidatos que buscan completar el periodo 2022-2023. La sesión está convocada para las 10 de la mañana de forma presencial.

